Tovább pörög az amerikai gyorsjelentési szezon, jelentett a Boeing, Coca-Cola és a Ford is. A Nasdaq, az S&P 500 és a Dow Jones is új történelmi csúcson nyitott.

Majdnem napi limittel esett a Konzum 2017.07.26 13:36

Tegnap is közel húsz százalékot, ma is közel húsz százalékot esett a Konzum-részvények árfolyama, így jelenleg 1147 forinton áll az árfolyam. A Mészáros-papírok árfolyamában hatalmas rali volt július 12-ig, amikor kipukkadt a lufi, azóta hatalmasat esett. A papírok egyébként a Bloomberg figyelmét is felkeltették.