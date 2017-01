Hétfőn emelkedéssel indult a kereskedés Nyugat-Európában, a jó hangulat a nap végéig kitartott, így a magyar piac zárásának időpontjában 0,4 és 1,7 százalék közötti pluszban álltak a főbb európai részvényindexek. Az olasz tőzsde felülteljesítőként vezette az emelkedést, ami főként a bankszektornak volt köszönhető. Itt több hírnek is örülhettek a befektetők: egyrészt elfogadta az UniCredit közgyűlése a bank 13 milliárd eurós tőkeemelését, másrészt az UBI Banca is jelezte, hogy tőkeemelést tervez, a bevont 400 millió euróból pedig három kisebb olasz hitelintézetet akar megvásárolni. A MarketWatch beszámolója szerint szimbolikus 1 euróért kötelező érvényű ajánlatot tett az UBI három kisebb olasz hitelintézetre, a Nuova Cassa di Risparmio di Chietire, a Nuova Banca Etruria e del Laziora és Nuova Banca delle Marche-re. A hazai piac elég gyengén teljesített a hét utolsó kereskedési napján, végül a BUX átlagos részvénypiaci forgalom mellett 0,1 százalékos mínuszban zárta a kereskedést. A blue chipek közül az OTP 0,5 százalékos emelkedésével új 9 éves csúcsra ért, míg a Richter papírjai a BUX legrosszabbul teljesítő komponenseként 2 százalékot estek.

Az általános pozitív befektetői hangulat Amerikára is átterjedt, a Dow és a S&P 500 értéke is 0,2 százalékot emelkedett. A Dow komponensei közül a bankpapírok vezetik az emelkedést, így a JP Morgan 2 százalékot, a Goldman Sachs pedug 1,5 százalékot erősödött, miután megkezdődött a banki gyorsjelentési szezon a tengerentúlon.

A 38 centes várakozással szemben 40 centes egy részvényre jutó eredményt ért el a negyedik negyedévben a Bank of America. A 20,0 milliárd dolláros bevétel viszont elmarad a 20,85 milliárdos várakozástól. A nyitás előtt 0,6%-os plusz környékén mozog a bank részvényárfolyama, amellyel a vártnál nagyobb profit mellett a bejelentett magasabb részvény-visszavásárlásra is reagálhatott a piac.

Az olasz tőzsde felülteljesítőként 1,2 százalékot emelkedett, ami főként a bankszektor jó teljesítményének köszönhető. Az egyedi részvények szintjén több friss hír is érkezett:

Elfogadta az UniCredit közgyűlése a bank 13 milliárd eurós tőkeemelését, amire 2017. június 30-a előtt, várhatóan még az első negyedévben sort kerít a pénzintézet. További 8,1 milliárd eurós hitelezési céltartalékot is bejelentettek 2016 utolsó negyedévére, ami viszont jelentős veszteséget ígér a soron következő gyorsjelentés esetében.

Az UniCredit első negyedévre tervezett és a Monte Paschi 2016 végén kudarcba fulladt (és állami bankmentésbe torkollt) tőkeemelése után az ötödik legnagyobb olasz bank, az UBI Banca is jelezte, hogy tőkeemelést tervez. A bevont 400 millió euróból három kisebb olasz hitelintézetet tervez megvásárolni.

Megnyugodni látszódnak a kedélyek a tegnapi nagy esések után, ma már a DAX és a francia CAC 40 is 0,5 százalékos pluszban nyitotta a kereskedést. A DAX 30 komponense közül 28-nak emelkedik az árfolyama, élen az autógyártók és a bankok papírjaival.

Felemás elmozdulások láthatók az ázsiai részvénypiacokon ma reggel, a japán és a hongkongi tőzsdék 0,5 százalék körüli erősödést tudtak felmutatni, míg a többi fontosabb benchmark mérsékelt csökkenést mutat.

A Trump-megválasztását követő felfokozott várakozások és jelentős tőzsdei emelkedések után a befektetők kiváró álláspontra helyezkedtek. Egyesek a profitrealizálás mellett döntöttek, miután Trump első nyilvános megszólalásából túl sok új részlet nem derült ki programját illetően.

A japán tőzsde felülteljesítésében szerepet játszhat, hogy az utóbbi időszakban sokat esett, az elmúlt 13 kereskedési napból 10-ben csökkent a Nikkei 225 index. A mostani korrekciót a jen dollárral szembeni gyengülése is segíti.

A kínai részvényekben mérsékelt csökkenés látszik, a Shanghai Composite 0,5 százalék alatti leértékelődést mutat. Úgy tűnik a befektetőket nem igazán hatotta meg, hogy decemberben a vártnál jobban esett vissza a kínai export. A friss külkereskedelmi adatok alapján decemberben dollárban 6,1 százalékkal csökkent a kínai export év/év alapon, a novemberi 0,1 százalékos növekedés után. Az import pedig 3,1 százalékkal nőtt, a novemberi, közel 7 százalékos növekedés után.

Az egyedi papírok között külön említést érdemel a Takata, melynek árfolyama limittel emelkedett, 16,5 százalékkal került feljebb. A rali annak volt köszönhető, hogy a Wall Street Journal megírta, akár már ma megállapodhat az Amerikai Igazságügyminisztériummal a légzsákokat érintő botrány kapcsán. Ehhez 1 milliárd dollár körüli büntetés kapcsolódhat.

Mire figyeljünk?

A nemzetközi makronaptárban a mai lesz a legmozgalmasabb nap a nemzetközi piacokon, egy amerikai kiskereskedelmi adat és a Michigani fogyasztói bizalmi felmérés mellett Yellen jegybankelnök is megszólal. A befektetőknek továbbá a ma már beinduló amerikai jelentési szezonra is érdemes lesz figyelni, több tengerentúli nagybank is közzéteszi negyedéves beszámolóját.

A banki jelentések fontosságát az is alátámasztja, hogy a legutóbbi negyedévben az amerikai vállalati profitnövekedésnek jelentős hányadát adta a pénzügyi szektor.