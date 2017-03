A mostani rali részben egy korrekció lehet a nagyobb esések után, de az is elképzelhető, hogy a befektetők kissé megnyugodtak, miután az EKB nem ellenezte a görög jegybank azon kérését, miszerint a bankoknak nyújtott sürgősségi likviditási támogatás (emergency liquidity assistance, ELA) felső határát 46,6 milliárd euróban állapítsák meg. Ez 400 millió euróval több likviditást jelent a görög bankoknak.

A mai nap némi felpattanást látni a tőzsdéken, azon belül is az athéni tőzsde mutatja 1,7 százalékkal a legnagyobb emelkedést. Az Athex komponensei közül folytatódik a rali a bankpapírok között, miután még a múlt héten hatalmasat esett az árfolyamuk a hírre, hogy az idén ismét csökkenni kezdett a görög bankbetétek állománya, a betétesek félnek egy eredménytelen tárgyalástól az újabb mentőcsomagot illetően, így inkább kivonják a bankban tartott pénzüket. Egyébként ezzel már csak a héten 3 százalékkal került feljebb a görög tőzsde.

A tegnapi esés után az OTP papírjaiban is felpattanás látszik, a magyar nagybank árfolyama 1,5 százalékot erősödött. A többi blue chip közül a Richter 1 százalékot, a Mol 0,7 százalékot, míg a Magyar Telekom 0,2 százalékot emelkedett.

Fordulat a tőzsdéken 2017.03.28 08:20

Donald Trump megválasztása után nagy rali indult a tőzsdéken, ez azonban március elején kifulladni látszott, sokan már arról beszéltek, hogy egy nagyobb korrekció jöhet a piacokon. Az S&P 500 és a Dow értéke azóta például már 2 százalékot esett, a Dow értéke egymást követő 8 napon keresztül is lejjebb került, most azonban egy kisebb felpattanás látszik a tőzsdéken, aminek több oka is lehet:

Az elmúlt napokban gyorsan nagyot estek a vezető részvényindexek, így a mostani felpattanás egy kisebb korrekciónak is betudható.



A félelemindexként is ismert VIX értéke tegnap 2016 novembere óta nem látott szintre emelkedett, ez pedig egyfajta kontraindikátorként is szolgál, ha gyorsan nagyot emelkedik a VIX értéke, azt általában emelkedés követi a piacokon.



Az olaj ára is emelkedik a mai kereskedésben, ez pedig segítette az ázsiai tőzsdéket, a japán Nikkei 1 százalékot, míg az ausztrál ASX 1,3 százalékot emelkedett. Az olajár emelkedése részben annak tudható be, hogy a dollár is erősödni kezdett a japán jennel szemben.



!-->A határidős részvényindexek jelen állása alapján a DAX 90 pontos, azaz 0,7 százalékos pluszban nyithatja a napot.

Mire figyeljünk?

Ma délután tart kamatdöntő ülést a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, a várakozások szerint azonban nem fognak változtatni az alapkamaton. Európából nem érkeznek fontosabb makroadatok, míg a tengerentúlról a februári külkereskedelmi adatokra, illetve a fogyasztói bizalomra figyelhetnek a befektetők.