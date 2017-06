Ázsiában sikertörténetet írnak, itthon EU-források tartják életben a magyar vizes cégeket

Kovács Károly A BDL Kft. ügyvezetője, a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség és a Magyar Vízipari Klaszter elnöke, az Európai Vízügyi Szövetség tiszteletbeli elnöke és az ASEM Water alelnöke, a hazai víziközmű ellátás és környezetvédelem, valamint ezek ipari hátterének szakmai, módszertani fejlesztésében, szervezésében és e terület hazai és nemzetközi képviseletében végez kiemelkedő tevékenységet. Nevéhez fűződik számos környezetvédelmi technológiai fejlesztés és szabadalom. Vállalat- és projektvezetőként szerepe volt több mint 100 települési és ipari szennyvíztisztító telep, több ezer kilométer közcsatorna, vízellátó rendszer tervezésében, korszerűsítésében, megépítésében, üzemeltetésében, állapotfelmérésében, és vagyonértékelésében, valamint a víz, szennyvíz gyűjtését, elvezetését, tisztítását szolgáló termékek fejlesztésében, gyártásában és értékesítésében, itthon és határainkon túl. Szintén az ő nevéhez fűződik a víziközmű fejlesztések tervezését, valamint vagyonértékelését megalapozó hazai Fajlagos beruházási költségkalkulációs, illetve a közép-kelet európai Dinamikus Költségelemzési útmutatók kidolgozása, a Több szempontú, Integrált Közművagyon-értékelési Adatbázis (TIKA) szoftver fejlesztése, valamint ezek módszertanának hazai és nemzetközi terjesztése.

Magyar Vízipari Klaszter A klasztert 2008-ban alapították, azzal a céllal, hogy összefogják a magyar vízügyi gazdasági társaságokat, és szakértelmüket, know-how-jukat, kapacitásukat összeadva, együttesen kínáljanak megoldásokat vízügyi kérdésekben potenciális partnereiknek. A Klaszter tagjainak meghatározó szerepük van a magyar (Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség, Magyar Víziközmű Szövetség), és a nemzetközi (European Water Association, Asia - Europe Meeting Water Resources Research & Development Center) szakmai szervezetek vezetőségében. Tagjai rendszeres résztvevői a magyar kormány nemzetközi tárgyalásait kísérő szakemberek delegációjának.

Jelenleg is több nagyobb projekten dolgozunk Vietnamban, Srí Lankán, illetve Indonéziában; a részben már befejezett fejlesztések jellemzően vízkezelő, víztisztító, ivóvíztisztító művek létesítését, tervezését és építését foglalják magukba. Az összességében 100 millió eurós nagyságrendű projekteknek többnyire az előkészítés, kapcsolatépítés, kutatási tevékenység is részét képezi.Vietnamban az elosztó hálózat kiépítése is a projekt részét képezi, amelynek keretében mintegy 100 ezer lakos számára biztosítjuk a felszíni, folyóvízből kivett víz ivóvíz minőségű tisztítását, valamint az ehhez szükséges elosztó rendszert. Srí Lankán korábban, még a koloniális időszakban épült létesítmények, vízművek felújítását, bővítését végezzük, Indonéziában pedig jelenleg is folyamatban van több mint 30 vízmű létesítmény tervezése és megvalósítása.A legfontosabb csatornát a nemzetközi szakmai vásárokon, fórumokon való megjelenés jelenti, ahol részben a magyar vízipar történelmi szerepvállalására, hagyományaira és imázsára építve, részben pedig a napjainkban a nemzetközi szakmai életben betöltött, magas presztízsű pozícióból következően jókora kereslet tapasztalható a Klaszter termékei, szolgáltatásai iránt.Az elmúlt időszakban az Európai Vízügyi Szövetség elnökét a klaszter adta személyemben, emellett az eurázsiai együttműködés, az ASEM vizes tagozatában a Magyar Vízipari Klaszter képviseli Magyarországot, alelnöki pozícióját pedig szintén én tölthettem be. Sikereinkben a Külgazdasági és Külügyminisztérium közvetítésének is jelentős szerepe van, amely a piacképes hazai agrárágazati, informatikai, energetikai és egyéb területek mellett a markáns arculattal és szerepvállalási lehetőségekkel rendelkező vízipar termékeit, technológiáit és tudását is segíti külpiacokhoz jutni.Meg kell említenem azt is, hogy Áder János köztársasági elnök úr e téren kifejtett tevékenysége, a Vízügyi Elnöki Testületben való szerepvállalása, illetve a 2013-ban és 2016-ban a Külügyminisztériummal karöltve Budapesten megszervezett Víz Világtalálkozók szintén jelentős támogatást adnak, adtak munkánkhoz. A 2016-os Budapest Water Summit fórumon számos érintett, és a kérdésben vezető szerepet játszó állam- és kormányfő, a vízipar, illetve a finanszírozó intézetek képviselői is megjelentek. A konferenciához kapcsolódóan a Magyar Vízipari Klaszter által szervezett kiállításon szintén számos ország és vállalataik vettek részt, mindez pedig egy olyan megjelenési lehetőséget biztosított számunkra, amely egyértelműen hozzájárult sikeres piaci fellépésünkhöz.A Klaszter nagy hangsúlyt helyez az innovációra, például Vietnamban immár több mint egy éve üzemel az általunk fejlesztett távirányítású vízmű. A rendszer internetes adatszolgáltatással budapesti irodánkban is képes megjeleníteni az adatokat, így kollégáink pontos ajánlásokkal, információkkal, utasításokkal tudják segíteni a helyi kezelő személyzet munkáját. Az online összeköttetésnek köszönhetően képes egészen aprólékos és pontos beavatkozási lehetőséget biztosítani - például az adagoló szivattyúk állását módosítani, a fordulatszámot szabályozni, berendezéseket elindítani és leállítani. Az eltelt időszakban a kezelőszemélyzet ugyan felnőtt a feladathoz, de az első időszakban akadtak nehézségek.A vízzel együtt a szennyvíz szerepe is felértékelődőben van. Kaliforniában vagy Szingapúrban ma már természetesnek veszik, hogy a 99,9 százalékban vízből álló szennyvizet ivóvízként is újra lehet hasznosítani. Ezt szem előtt tartva fejlesztették ki a Klaszter tagjai, a Fővárosi Vízművek Zrt. és a Pureco Kft. a ReWater nevű konténeres víztisztító berendezést, amely képes bármilyen édes vízből, így biológiailag tisztított kommunális szennyvízből is tiszta ivóvizet termelni. A 2016-os Budapest Water Summiton már sok százan, köztük államfők is megkóstolhatták az "újra-vizet", melyet a ReWater konténer a Budapesti Központi Szennyvíztelepre beérkező, biológiailag előkezelt szennyvízből állított elő.Persze itt is igaz, hogy minél bonyolultabb egy rendszer, annál nagyobb műszaki felkészültséget, üzemeltetői készséget követel meg a karbantartása, üzemeltetése. Erre tekintettel igyekszünk olyan létesítményeket létrehozni, amelyeket viszonylag alacsony műszaki felkészültségű üzemeltetők is tudnak működtetni. Ez egy rendkívül fontos tapasztalat, és egyben kihívást is jelent, hogy olyan dolgokat valósítsunk meg, amelyek azután huzamosabb ideig képesek üzemelni az adott körülmények között.Külföldi projektjeinkben a legkomolyabb kihívást nem is a műszaki megvalósítás biztonsága, sokkal inkább a pénzügyi fedezet biztosítása jelenti. Általános tapasztalat, minél távolabb megyünk, annál nagyobb a kereskedelmi kockázat, annál nagyobb kihívást jelent a fizetési kondíciók megfelelő biztosítása. Ebben jelentős szerepe van az Államnak, illetve az Eximbanknak. Az említett munkák nagy részének finanszírozása a kötött segélyhitel konstrukcióhoz kötődik, így az ellenértékhez való hozzájutás biztonsága viszonylag magas. (A kötött segélyhitel keretében az egyik ország kedvezményes hitelt ad a fogadó ország számára, amelynek egy bizonyos konkrét projektet kell megvalósítania úgy, hogy a projekt értékének legkevesebb 50 százalékában a hitelt nyújtó ország vállalkozásai szállítanak be, exportálnak árut és szolgáltatást a projekt megvalósításához. Így a konstrukció tulajdonképpen a szabályos állami exportfejlesztési támogatások körébe tartozik.)A megrendelők, a szerződött partnerek zömmel az adott térségben lévő önkormányzati vagy önkormányzati és állami tulajdonú víziközmű szolgáltatók. De vannak kivételek, Ghánában például egy olyan projektet készítünk elő, amelynek megrendelője egy részben hulladékkezelési szolgáltatást végző privát vállalkozói kör, akik kellő tőkeerővel rendelkeznek, ahhoz, hogy bizonyos típusú beruházásokat magánerőből is képesek legyenek megvalósítani. Az Eximbank azonban ebben az esetben is jelentős szerepet tölt be a kinti vállalkozó partnerbankjának minősítésében, tehát a kereskedelmi szerződéshez szükséges pénzügyi garanciák biztosításában.Ezzel együtt, akár jóval közelebbi országokban, például az EU-tag Bulgáriában - ahol jellemzően uniós-forrásokból valósulnak meg fejlesztések - sem feltétlen problémamentes a szerződéskötés és a projekt levezénylése. Az is előfordul persze, hogy távolabbi területeken, például az Urálon túli Oroszországban is egyszerű gazdasági szerződés keretében és megfelelő biztosítás mellett tudtunk dolgozni és a pénzünkhöz jutni. Ahogyan az is, hogy nem az anyagiak miatt hiúsul meg egy-egy beruházás; így történt például Irakban, ahol a tervezési fázis lezárását követően az Iszlám Állam elfoglalta az érintett területeket, így a megvalósításra végül nem került sor.Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy a fejlődő világ sok egyéb problémája közül elsősorban az ivóvíz kérdését kívánja és igyekszik megoldani. Ennek köszönhetően világszerte óriási fejlesztési lehetőségek, de talán pontosabb, ha úgy fogalmazunk, fejlesztési kényszer tapasztalható az iparágban. Az ENSZ Világbanktól és egyéb regionális fejlesztési bankoktól származó adatain alapuló felmérése szerint globálisan nagyságrendileg évente mintegy 500 milliárd dollár értékben lenne szükség infrastrukturális fejlesztésekre a vizes szektorban.Egy másik, erre rímelő tanulmány a következő 25 évre infrastrukturális - tehát nem csupán víziközmű - fejlesztésekre összességében 40 ezer milliárd dollár fejlesztési igényt jelöl meg. A legnagyobb tételt azonban a jelentés szerint a "vizes" beruházásokra kellene elkülöníteni az előttünk álló években. Az egyes infrastrukturális fejlesztések típusait összevetve is az látszik egyébként, hogy a víziközmű beruházások a legdrágábbak - ez a kitermelés, tisztítás, szállítás, szennyvízkezelés komplex folyamatát tekintve talán nem is olyan meglepő.A víziközművesítés számára új területeken a lakosság sok esetben nincs tisztában azzal sem, hogy a csapból folyó víz ivóvíz, ami nem ritkán egészségesebb és biztonságosabb, mint a palackozott víz. Ezzel együtt egy palack vízért arányaiban jóval többet fizetünk, mint egy köbméter hálózaton eljuttatott egészséges ivóvízért - és Kelet felé haladva ez egyre inkább jellemző. A vízhasználat pedig szennyvíz keletkezésével jár, amely a vízszűkével jellemezhető területeken elsősorban minőségi oldalról tovább ronthatja a helyzetet. Ezért projektjeink során igyekszünk azt a komplex szemléletet meghonosítani, miszerint az ivóvízellátás kérdésével egyidejűleg a szennyvízkezelés problémájával is foglalkozni kell. Nem nehéz belátni: minél inkább szennyezzük a vizeinket felszín alatt és felett egyaránt, annál nehezebb és drágább lesz abból tiszta ivóvizet produkálni.A természeti erőforrások használatával és szennyezésével kapcsolatban az ENSZ 1992-es riói csúcstalálkozójától kezdve hivatalosan a "szennyező fizet" elvnek kellene érvényesülnie. Továbbra is kérdés ugyanakkor, hogy mennyit is kellene fizetnie. A fizetendő díjnak minimálisan tartalmaznia kellene a szolgáltatáshoz igénybe vett infrastruktúra fenntartási költségeit, ez azonban sajnos még a leggazdagabb országokban, Németországban vagy az Egyesült Államokban sincs így. Németországban a vízdíjak körülbelül 50 százalékos részét teszik ki az infrastruktúra költségeinek, Svájcban 70 százalékát, Magyarországon pedig jelenleg mindössze 10 százalék körüli vagy az alatti hányadát.Az EU-források szerepe két szempontból is érdekes: Egyrészt, a támogatással megvalósult fejlesztések, az egyre nagyobb értékű létesítményegyüttes, infrastruktúra-tömeg azt jelenti, hogy a szolgáltatóknak egyre nagyobb értéket kell működtetniük és fenntartaniuk.Az előző, 2007-2013-as uniós költségvetési időszakban indított beruházások a 2012-2015-ös időszakban fejeződtek be, vagyis a szolgáltatóknál ezt követően kezdtek el jelentkezni az üzemeléshez kapcsolódó költségek. Miközben üzemeltetési oldalon jelentős többletfeladatok jelentek meg, a költségek fedezete csak nagyon nehezen tud érvényesülni a díjakban, ezt pedig nyilvánvalóan a rezsibefagyasztás és -csökkentés sem segítette elő. A Klaszterbe tömörült mintegy 30, különböző termékeket és berendezéseket tervező és építő, illetve egyéb szolgáltatásokat is nyújtó vízipari vállalkozás számára roppant fontosak ezek az uniós források.Sajnos azonban ezek a források csak rendkívül ciklikusan állnak rendelkezésre, ami az iparág lehetőségeit is alapvetően meghatározza. Általánosságban igaz, hogy amikor van forrás, akkor van munka is, majdhogynem több is mint amit a társaságok el tudnának végezni, viszont ahogy a ciklus lefut, a megbízások száma drámain visszaesik. Részben ez inspirálja azokat a vállalkozókat - így például a Vízipari Klaszter tagjait is, hogy külföldre is kitekintsenek, nem csak a környező országokba, de távolabbra is.A fejlesztési szükséglettel azonban egyáltalán nem áll arányban a fizetőképes kereslet, a források csak korlátozottan állnak rendelkezésre. A Világbank és a többi helyi fejlesztési bank ennek a forrásszükségletnek együtt is csak nagyságrendileg a 10 százalékát tudja biztosítani. Vannak próbálkozások a magántőke, koncessziós tőke nagyobb arányú bevonására is, ami kiegészítheti és megvalósíthatja a Világbank és egyéb bankok által finanszírozottan előkészített, bankolható, finanszírozható projekteket. Ennek esélyeit azonban jelentősen csökkenti, hogy a magántőkének gyakorlatilag esélye sincs a megtérülésre.Magyarország és az EU keleti régiója továbbra is jóval gazdagabb összehasonlítva a világ azon térségeivel, ahol a vízszűke fenyeget, a kelet-ázsiai, dél-kelet-ázsiai, afrikai, dél-amerikai országok többségéhez képest. Azzal együtt azonban, hogy térségünkben a lakosság fizetőképessége, gazdasági helyzete, forrásai összehasonlíthatatlanul magasabbak, mint az említett régiókban, ugyanakkor az infrastruktúra nagyságrendileg ugyanannyiba kerül ott is, mint itt.A magántőke 15-20-25 éves megtérülési elvárása mellett évente a beruházott érték 5 százaléka csak a tőkemegtérülés, és akkor még a kamatokról nem beszéltünk. Ha azonban a mi régiónkban sem oldható meg az, hogy az életciklus folyamán a befektetett tőkének az értékcsökkenésen keresztül a pótlási fedezete érvényesüljön az üzemeltető díjaiban, hogyan várhatjuk el azt, hogy ezt Kelet-Ázsiában megfizessék?Az igények tehát szinte beláthatatlanok, azonban a források viszont szűkösek. Ezért az állam finanszírozásban való közreműködése, a magyar ipar külpiacokon való megjelenésének a külképviseleteken keresztüli támogatása, a jogi-gazdasági környezettel kapcsolatos tájékoztatása, illetve egyéb tanácsadói szerepvállalása Magyarországon is elengedhetetlen ahhoz, hogy külföldre lehessen menni.Nem csupán a technológiáknak és az infrastruktúrának kell azonban megújulnia, hanem az emberi erőforrásnak, a szakembereknek is. Sajnos e téren is nagy nehézségek és kihívások előtt állunk. A világban ugyan felértékelődik a víz, de a szakember-utánpótlásban - az egyetemi és középszintű szakképzésben - még nem érzékelhető a fiatalok beáramlása és tolongása. Csak remélni tudom, hogy a víz felértékelődésével és árának növekedésével a vizes szakma is egy versenyképes bért és fizetést kínáló szakterületté válik, és akkor megfelelő számú és képzettségű szakember is rendelkezésre fog állni.