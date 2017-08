Azt hiszed, vége a Bitcoin-őrületnek? Még csak most kezdődik!

Tommy Lee, Fundstrat Global Advisors

2018 közepéig 6000 dollárig, 2022-re pedig egyenesen 25 ezer dollárig szárnyalhat a szuperpénz árfolyama.

Thomas Lee, a Wall Street-i stratéga, aki részben arról ismert, hogy negatív hangvételű kijelentéseke tesz a részvénypiacokkal kapcsolatban most meglehetősen pozitív a Bitcoin jövőjét illetően:A szakember szerint az a jövőben a virtuális pénztárcák száma 50 százalékkal, míg a tárcákhoz tartozó címek száma 30 százalékkal emelkedhet. Számszerűsítve szerinte minden 10 százalékos növekedés a tárcákban 222 dollárral, míg ugyanekkora növekedés az aktivitásban 274 dollárral növeli a Bitcoin árfolyamát.

Néhány hete a Standpoint Research részvénypiaci elemzője, Ronnie Moas is elkezdte követni a kriptopénzek piacát, véleménye szerint pedig a Bitcoin ára még az idén 5000 dollárig, míg a következő évtized során akár 25 - 50 ezer dollárig emelkedhet. Persze magyarázattal is szolgált, hogy mi okozhatja a további árfolyamemelkedést:Az elmúlt hónapok extrém árfolyamemelkedése után a Bitcoin piaci kapitalizációja továbbra is "mindössze" 60, míg az etheré 30 milliárd dollár. Ez pedig azt jelenti, hogy a kriptodevizák teljes piaci kapitalizációja csupán 1,26 százaléka az arany (8 ezer milliárd dollár) és 0,1 százaléka a részvények, és a készpénz piaci kapitalizációjának. Szerinte azonban az teljesen reális szcenárió, hogy a kriptopénzek 1 százalékos piaci részesedést szakítanak ki maguknak a részvények és a készpénz piaci részesedéséből, főként annak tekintetében, hogy a részvények árazása a mindenkori csúcs közelében mozog, így a befektetők alternatív lehetőségek után kutatnak. Ez pedig azt jelentené, hogy a most kriptopénzekbe fektetett 100 ezer dollár évekkel később akár 1 millió dollárt is érhet.

A nagy felhajtás közepette a kisbefektetők felől is jelentősen megnőtt az igény a kriptopénz iránt, így alig két hónapja a világ egyik legnívósabb befektetési bankja, a Goldman Sachs is elkezdte követni a Bitcoin árfolyamát.A befektetési bank technológia szektorra foglalkozó vezetője, Sheba Jafari technikai elemzést csinált a kriptodevizára, ami alapján az alábbi információk derültek ki:Az Elliott-hullámok alapján történő piaci elemzés szerint a Bitcoin árfolyam 5. hullámát (V) láthatjuk,. Azonban Jabari figyelmeztet, hogy ezt követően egy korrekció jöhet, ami a 3. hullám 38,2%-os Fibonacci korrekciós szintjéig jöhetne le egészen 2221 dollárig.

A GFI Group vezető stratégája szerint a Bitcoin ára akár 3000 dollárig is eshet, azonban ha sikerülne áttörnie a 4500 dolláros szintet, akkor 2018-ban akár 10 ezer dollárig is emelkedhet az árfolyam. Ügyfeleinek azt a tanácsot adta, hogy 3800 dollár fölött vegyék, míg az alatt adják el a szuperpénzt.

Jelenleg 16 520 025 darab Bitcoin van forgásban 3923 dolláros átlagáron. Ez azt jelentené, hogy 1 millió dolláros árfolyam esetében a Bitcoin piaci kapitalizációja meghaladná a 16,5 ezer milliárd (!) dollárt.

Kontextusba helyezve az S&P 500 vállalatainak a teljes piaci kapitalizációja jelenleg 21,87 ezer milliárd dollár.

A bizakodók számára azért érdemes megemlíteni, hogy 2012 végén még csak 6 dollár környékén állt az árfolyam, így bő 5 év alatt több mint 650-szeresére emelkedett, az 1 millió dollár pedig "mindössze" 254-szerese a mostani árnak. Ebben az esetben jó pár dollármilliárdos fog járkálni az utcákon.

Ők ugyan nem adtak célárat a Bitcoinra, de szerintük a szuperpénz tulajdonságai rendkívül hasonlóak az aranyéhoz, és ugyan még meg hosszú az út előtte, hogy megszerezze az emberek bizalmát, de elérkezhet az idő, hogy olyan értékálló menekülőeszközként tekintsenek rá, mint a sárga nemesfémre.Extrém célárak mindig voltak a Bitcoinra, de persze könnyű túlzásokba is esni. Még júniusban a Business Insider vezérigazgatója, Henry Blodget tett egy merész előrejelzést, szerinte a Bitcoin ára egy nap elérheti az 1 millió dollárt. Ehhez néhány nappal később a CNBC műsorában Jim Cramer is csatlakozott, szerinte a decentralizáltság miatt folyamatosan növekszik a kereslet a digitális valuta iránt, ami miatt van esély az 1 millió dolláros árfolyamra. Cramer egy másik meglepő teóriával is előállt, ami szerinte hozzájárulhat az extrém árazáshoz, ez pedig az, hogy az európai bankok zsákolják a Bitcoint, mivel azzal tudnak fizetni a zsarolóvírusokért, mint például legutóbb a világot letaroló Wannacry esetében.Ugyan ez nem hangzik túl megalapozott érvnek, főleg, hogy az európai Bitcoin tőzsdék forgalma a globális forgalom mindössze 9 százalékáért felelős, de azért kicsit eljátszadozva a számokkal nézzük meg mit is jelentene az 1 millió dolláros árfolyam:Nem mindenki pozitív persze a kriptodevizára, Roy Sebag, aki elmondása szerint először még 2011-ben fektetett Bitcoinba, május és június között megszabadult mind a 17 ezer (!) Bitcoinjától, mivel szerinte a szuperpénz fundamentumai már teljesen eltávolodtak az eredeti céljuktól, így az értéke hosszú távon akár le is nullázódhat.Persze azért érdemes hozzátenni, amennyiben a 17 ezer darab Bitcoinnak akár csak a harmadát vette meg 2011-ben, akkor nem hibáztathatjuk, ha engedett a csábításnak és sok ezer százalékos profitot realizálva túladott a szuperpénzeken.Korábban a Morgan Stanley egy másik elemzője, James Faucette tett közzé egy elemzést, amiben egyenesen a spekulánsok beteg gyerekeként jellemezte a Bitcoint. A szakember azzal érvelt, hogy míg a kriptodeviza árfolyama 390 százalékot emelkedett az idén, addig azon online kereskedők száma, akik elfogadják a Bitcoint, folyamatosan csökkent azonos időtávon. Szerinte ennek az oka abban gyökerezhet, hogy a gyors értékváltozások miatt használhatatlan a mindennapi életben a szuperpénz, így egyelőre csak a spekulánsok hajtják fel a Bitcoin árát.