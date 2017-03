Bajban a magyar boltok, a lavina elindult

Csőd a magyar kisker szektorban

Előző cikkünk:Néhány hónapja, hogy a CBA egyik jelentős egysége, a Palóc Nagyker Kft. csődeljárás alá került. A 2016 szeptember végi bejelentés sokakat nem ért meglepetésként, mert korábban már nagyon sok helyről lehetett hallani, hogy komoly fizetési problémák vannak a társaságnál. A legkorábban helyzetükből adódóan a hitelbiztosítók és bankok értesülhettek a fizetési problémákról, amelyekre léptek is. Sajtóhírek szerint a társaság teljes tartozásállománya (pénzintézetek, beszállítók, egyéb hitelezők) meghaladja az 5 milliárd forintot. Csak a hitelbiztosítóknak bejelentett kárigény több száz millió forintot tett ki. A több száz hitelezőre tekintettel a csődegyezségi tárgyalást egy sportcsarnokban kellett tartania a társaságnak.A Palóc története jól példázza a hazai kiskereskedelmet sújtó problémákat.A Palóc Nagyker Kft.-t magyar magánszemélyek hozták létre 1991 áprilisában. A vállalat alapítása után hamarosan csatlakozott a 2015-ben 509 milliárd forint forgalmat bonyolító, mintegy 2300 üzletet üzemeltető harmadik legnagyobb kereskedelmi lánchoz, a CBA csoporthoz, annak regionális központjaként. A szervezetek közti együttműködés azonban 2012 végén megromlott, és a cég 2 másik CBA taggal tárgyalásokat folytatott a Coop hálózatához történő csatlakozásáról. Végül a társaság a Cooppal kapcsolatos ki- és belépési intermezzóját követően továbbra is a CBA részeként tevékenykedett.A cég a csődeljárás indulásakor 90 telephellyel és fiókteleppel rendelkezett, melyek saját boltok, valamint nagykereskedelmi raktárak voltak. Több leányvállalat mellett, melyek többségének bejegyzett főtevékenysége saját tulajdonú ingatlan üzemeltetése, még részesedése volt a CBA Kereskedelmi Kft.-ben is.Annak ellenére, hogy az második Orbán- kormány már különféle intézkedésekkel szorította a multi kiskereket (ami elvileg segíthetett volna a hazai láncoknak megtartani, vagy növelni a pici részesedésüket), a Palóc folyamatos árbevétel-csökkenéssel szembesült. Csak 2014-ben drasztikusan, közel 4 milliárd forinttal 20,8 milliárdra csökkent az árbevétele. Mindez úgy, hogy közben a teljes élelmiszer-kiskerforgalom folyóáron jelentősen nőtt.

Még egyszer: A nominálisan is csökkenő árbevétel különösen rossz mutató egy szereplőnél, miközben az országos kiskereskedelmi forgalom jelentősen nőtt az adott évben. Tehát a multi kiskereket nemhogy visszaszorítani nem tudták a kormány intézkedései, de hazai szereplőknek még a meglévő pozíciók megtartása is nehéznek bizonyult. A Palóc piaci részesedése biztosan jelentősen csökkent.A csökkenő forgalom mellett az élőmunka-hatékonyság gyengülése is jelentősen romlott: zuhanó bevétel mellett is emelkedtek a bérköltségek. Pont, ahogy azt előző cikkünkben jeleztük. Pedig a szakképzett munkaerőért napjainkban folytatott ádáz harc még nem is volt érzékelhető akkor. Nem csoda hát, hogy a társaság üzemi szinten is veszteségessé vált, az adózott veszteség pedig megközelítette a 800 millió forintot.A cég reakciója arra utal, hogy megpróbált számvitelileg kozmetikázni, hiszen ebben az évben nagyjából 880 millió forint értékű ingatlant kiszervezett (eladott) kapcsolt vállalkozásoknak. Csak ezzel az egyszeri tétellel korrigálva több mint 1,3 milliárd forint lett volna a veszteség.

A 2015-ös évre az árbevétel tovább csökkent, miközben az országos kiskereskedelmi forgalom jelentősen tovább nőtt (2015-ben 5,6%-kal). A csökkenő forgalom mellett most már a bruttó árrés is nagyot esett, a korábbi évekre jellemző 17%-ról jelentősen, 13%-ra esett vissza, amely főleg bérleti díjak és az ELÁBÉ romlásának volt köszönhető. A társaság egyre kevésbé tudott olcsón árut beszerezni és ezzel lépést tartani a multi konkurencia áraival.Az ismételt létszámcsökkentés ellenére az élőmunka-hatékonyság gyengülése folytatódott a 2015-ös évben, így az eredményesség is tovább romlott. A társaság az év végén már közel 2 milliárd forint adózott veszteséget ért el, miközben fizetőképessége is nagymértékben romlott, a likviditási ráta kritikus szintűvé (56,67%) vált. Érthető módon és ezzel párhuzamosan a saját tőke aránya is drasztikusan csökkent és csupán 20,7%-ra esett.

A társaság működését jelentős részben mindig is hitelekből finanszírozták, de a bankok érthető módon mindig jobban látják az ügyfeleik pénzügyi helyzetét, mint a beszállítók. Ennek megfelelően gyorsan meg is kezdték a hiteleik visszafizettetését. A bankhitelállomány így 2015-ben 5 milliárd forintról 4,1 milliárd forintra mérséklődött. A bankok láthatóan javarészt a szállítók kárára csökkentették a kitettségüket, mivel azok nagysága viszont közel másfélszeresére (1,9 milliárd forintra) nőtt 2015-ben. Így szokás szerint azok a kis beszállítók jártak rosszul, amelyek nem rendelkeztek hitelbiztosítással.Innentől nem volt megállás a lejtőn, és a vég a szokásos protokoll szerint történt. Ügyvezetőváltás, valamint további vezetőségbeli változások is mutatták, hogy már a menedzsment sem nagyon hisz a jövőben. Egyre több piaci hír jelent meg, hogy a társaság már késve fizeti egyre több beszállítóját, mi több, problémája van a bérfizetésekkel is. 2016. szeptember 23-án elindult a cég ellen a csődeljárás E példa is jól mutatja, hogy a kiskereskedelem a kormányzati befolyásolástól és szándékoktól függetlenül gyorsan változik, de korántsem abba az irányba, amit a mesterterv elgondolt. Ezért érdemes változtatni a gondolatmeneten, ugyanis további komoly változás a hazai szereplők sorában még igencsak elképzelhető.

Összegzés

A több évig tartó forgalomcsökkenés mellett a társaság 2015-ben már üzemi szinten is 1,8 Mrd Ft veszteséget szenvedett el. A pénzügyi helyzete folyamatosan romlott és kritikussá vált, a vállalkozás nem tudta kezeli a csökkenő volumenek miatti költséghányad emelkedést és komoly nehézségekbe ütközött a napi likviditásának fenntartása is. Az év végére a vállalat csődkockázata nagyon magassá vált. Erről tanúskodott a vezetőség a 2016. évi üzleti tervében olvasható intézkedési terv is, mely a pénzügyi egyensúly és a fizetőképesség helyreállítását tűzte ki célul.Sajnos az adósságállomány és a folyamatos veszteség mértéke oly nagy mértékű volt, hogy nem tudta elkerülni a cég a csődeljárást, mely szeptemberben indult meg ellene.A csődeljárásról ismerhető részletek alapján gyanítható, hogy sok beszállító nem merte, vagy nem tudta meghozni azt a döntést, hogy leállítja a szállításokat, így jelentős volumenek állnak most is a társaság mérlegében.