Az előzetes adatok szerint közel duplájára, 950 ezerre nőtt a bevallásukat elektronikusan beküldők száma idén, az automatikusan érvényessé váló bevallások száma még nem ismert - ismertette Izer Norbert helyettes államtitkár a Portfolio és a Credit Management Szövetség mai közös Business and Finance Summit konferenciáján. Elmondása szerint a kormány célja, hogy 35-36%-ra csökkentse a jelenlegi 39%-ról a GDP-arányos adóelvonást.

Izgalmas beszélgetést hozott a CFO-k és más vállalatvezetők kerekasztala a Portfolio és a Credit Management mai Business and Finance Summitján.

Balról jobbra: Zsiday Viktor, IT elnök, Plotinus Nyrt.; Tordai Péter, pénzügyi igazgató, E2 Hungary; Prohászka Balázs, gazdasági igazgató, Kométa '99 Zrt.; Orbán Gábor, általános vezérigazgató-helyettes, Richter Gedeon; Máté Ferenc, vezérigazgató helyettes, Duna House Holding Nyrt.; Kozma András, vezérigazgató, RiskCover Hungary Zrt.

Más iparágakkal ellentétben a telekommunikációban az a piacvezető, aki a legmagasabb árakat kínálja, ugyanakkor ezért magasabb értéket is nyújt. Az árverseny itt nem a piacvezető, hanem a követő versenytársak sajátja - mondta a Magyar Telekom pénzügyi életét és az elmúlt években végbement stratégiaváltását bemutató előadásában Szabó János, a társaság gazdasági vezérigazgató-helyettese a mai Business and Finance Summiton. Hering Tamás, a MET pénzügyi igazgatója a mindennapi pénzügyi döntéseiket meghatározó tényezőket mutatta be.

