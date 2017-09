Elárulta a Goldman stratégája, kik járnak jól a Fed döntésével

Az amerikai központi bank kétnapos ülése után várhatóan bejelenti, hogy belekezd a 4500 milliárd dolláros mérlegének leépítésébe. A mérleget nagyrészt állampapírok és jelzálogfedezett értékpapírok alkotják, amelyeket a jegybank még a válság után vett, a gazdaság élénkítésének céljából.A történelem során még egy jegybank sem vitt véghez ilyen mértékű leépítést, ráadásul korábban már kisebb mozgások is vezettek recesszióhoz. Ugyanakkor David Kostin, a Goldman vezető részvénypiaci stratégája szerint a lépés valószínűleg nem lesz drámai hatással a piacokra, azonban megjegyezte, hogy a kamatokra erős nyomást helyezhet, ami közvetve negatív hatással lehet az idei bikapiacra.Kostin szerint egy jól megtervezett, fokozatos leépítés nem fog a 2013-ashoz hasonló "taper tantrumhoz" vezetni. A pánikot a Ben Bernanke által irányított jegybank azon döntéstervezete okozta, amellyel felfüggesztette volna a havi kötvényvásárlást, amivel a válság után pénzt pumpált a gazdaságba és a bikapiac egyik fő mozgatórugója volt. Ugyanakkor 2014-ben a Fed ténylegesen bejelentette a mennyiségi lazítást beindítását, ami végül nem vezetett recesszióhoz.A mostani tervezet szerint a Janet Yellen által vezetett jegybank havi 10 milliárd dolláros mértékben kezdi meg a mérlegleépítést. A leépített eszközállomány negyedévente 10 milliárd dollárral fog nőni, amíg el nem éri az 50 milliárdos határt. A szakértők úgy vélik, a folyamat végén 2000-3000 milliárd dollárra zsugorodik majd a jegybank mérlegfőösszege.Kostin szerint a mostani, alacsonyabb árfolyamú banki részvényeknek is jól jön a mérlegleépítés. A részvények Trump novemberi kampánya alatt erősödtek, de a választások után fokozatosan csökkent az értékük. A Trump-kormány korábban bejelentett deregulációs intézkedései (már ha valóban megvalósulnak) tovább növelhetik a bankrészvények iránti keresletet. A hírek hatására szeptember 7-e óta a KBW Nasdaq Bank Index 4,5 százalékot emelkedett.A változások vesztesei várhatóan a "kötvényproxyk," vagyis az alacsony volatilitású részvények lesznek. Ezek magas minősítésük miatt eddig népszerűek voltak, de a változások hatására kevésbé lesznek vonzóak.Míg a jegybank a mérlegleépítést jól kommunikálta, a kamatemelést illetően továbbra is tanácstalan a piac. Bár pár hete még valószínűtlennek tűnt egy újabb emelés, az utóbbi időszak inflációs nyomása megváltoztatta a szakértők hozzáállását. Ennek eredményeként a Goldman még egy emelést vár idén és további hármat 2018-ban.