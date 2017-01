Indul a verseny a Brexit után, a lengyelek megint lenyomnak minket?

Eddig a lengyelek költöztek Londonba, most pedig a cégek Londonból hozzák munkahelyeiket Lengyelországba

A lengyel kormány egy új gazdaságfejlesztési tervet indít 1000 milliárd zloty (mintegy 245 milliárd dollár) értékben, melynek célja, hogy a gazdaságot innovatívabbá tegye, és egyre inkább a belső tőkétől függjön a külföldi beruházások helyett - jelentette be hétfőn Mateusz Morawecki lengyel miniszterelnök. Hozzátette, hogy. Ezek közül több tucat esetben már információjuk van tervezett beruházásokról, melyek között vannak igazán nagyok is.- fogalmazott Morawecki arra utalva, hogy az ország 2004-es EU-csatlakozása óta több millió lengyel ment Angliába dolgozni.Az Unió tagállamai egyébként sorban állnak azért, hogy London esetleges meggyengülésével átvegyék szerepét a kontinens pénzügyi központjaként. A hírek szerint Párizs és Frankfurt is verseng a bankok új főhadiszállásaiért, míg Közép-Európa inkább a kiszolgáló folyamatok elhelyezésére tarthat igényt. A tavalyi brit népszavazás után a magyar kormány többször utalt arra, hogy Budapestre is vonzanának az elvágyódó cégekből, konkrét lépésekről azonban eddig nem lehetett hallani.