Őrület! Már a bank fizet, hogy hitelt adjon

A Smava számításai szerint az adós felvesz 1000 eurót, de csak 994-et fizet vissza a banknak, ami -0,4 százalékos kamatnak felel meg, ilyen természetesen még sosem fordult elő náluk.

Vagyis a bank azért fizet, hogy pénzt adhasson kölcsön.

Egy hitelek közvetítésével foglalkozó portál, a német Smava kínálatában már negatív kamatú hitelt is találni.Az EKB már 2014 júniusában negatív egynapos betéti kamatot vezetett be, a lépéssel az EKB az első nagy jegybank lett, amely ezt kipróbálta. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jegybanknál parkoltatott fölös pénzeken veszteséget szenvednek el a bankok. Korábban a svédek 2009 és 2010 között kísérleti jelleggel 14 hónapra beléptek a negatív tartományba, illetve a dánok is 2012 júliusában, bár az ő esetükben ez csak az árfolyam védelmét szolgálta.A negatív jegybanki betéti ráta célja, hogy olcsóbbá tegye a hitelfelvételt a vállalkozásoknak és a háztartásoknak, ugyanakkor a bankok egy-két kivételtől eltekintve sem a befektetésekre nem szedtek, sem a hitelekre nem fizetnek negatív kamatot. Könnyen belátható, hogy előbbivel ügyfeleket veszíthetnek, utóbbi pedig veszteséges lenne nekik.Amikor mégis előfordul ilyen, akkor általában a nagyvállalati, nagy összegű befektetésekre szednek negatív kamatot, a lakossági befektetéseket már jóval ritkábban sújtják negatív kamattal. A Commerzbank például 2014 őszén jelentette be, hogy a nagy összegű vállalati betétekre negatív kamatot fognak felszámítani. Idén márciusban fordult elő először, hogy Németországban a Köln-Bonn szövetkezeti hitelintézet a lakossági ügyfelek betétjére negatív kamatot hirdetett meg.A mostani lépés azonban történelminek számít, hiszen már nem befektetésre szedett negatív kamatról van szó,Ahhoz, hogy ez az üzlet önmagában nyereséget termeljen, a hitelt kínáló Fidor Banknak mélyen negatív kamat mellett kellene betétet gyűjtenie. A magát innovatív online bankként hirdető Fidor azonban nyilván befektetésként tekint ezekre a hitelekre, ügyfeleket és hírnevet szereznek vele.

A Smava honlapján a Fidor hitelterméke. Ritkán látni hitelt -0,4 százalékos kamattal.

Magyarországon 2015 februárjában nyújtották be, majd nem sokkal később el is fogadták azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vállalati devizabetéteknél a magyarországi bankoknak is jogában áll negatív kamatot felszámítaniuk. A lakossági ügyfeleknél azonban a PTK továbbra is tiltja a negatív kamatot.