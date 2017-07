Varga Mihály bejelentette: kiszáll az állam a Gránit Bankból

Nem tőzsdei bevezetésről van szó, hanem nyílt, két szakaszos értékesítésről.

az indikatív ajánlatok benyújtásának határideje szeptember 11.,

ezt követően jönnek a jogi procedúrák, értékelés, stb. és a szerződések megkötése,

a nyertes ajánlatról november végéig értesítik a pályázót,

és év végéig lezárhatják a tranzakciót. Több ajánlatra is számítanak.

Hosszú távon nem lehetünk olyan helyzetben, hogy állami tulajdonrészeket tartunk fent a szektorban.

A kormányzati döntés azokkal a stratégiai célokkal van összhangban, miszerint az állam többé már nem kíván a magyar bankrendszeren belül tulajdonosi szerepet felvállalni.Az értékesítés a tervek szerint még idén lezárul:A magyar tulajdonú pénzintézetek aránya mérlegfőösszeg szerint 50 százalék fölé került, ez a cél teljesült, ezért az állam most visszavonul a szektorból. Az állam 36,5 százalékos tulajdonosi hányaddal rendelkezik a Gránit Bankban, a teljes állami tulajdonrészt értékesíteni fogják, a tranzakció a várakozások szerint pénzügyi szempontból is eredményes lesz.Egy nemzetközi tanácsadó cég végzett kalkulációt az állami tulajdonrész értékéről, az NGM-nél arra számítanak, hogy a befektetettA Budapest Bank eladásával kapcsolatban újságírói kérdésre válaszolva Varga Mihály elmondta, hogy ahogyan azt a kormány vállalata, a meghatározó bankokban lévő tulajdoni hányad eladását tervezik. Megjegyezte, hogy az első 5 meghatározó bankban már nincs állami tulajdon, és a Budapest Bank esetében is erre törekednek.Mindig nehéz meghatározni, hogy egy ilyen tulajdonrész értékesítése mikor a legjobb, de a kormány szempontjából lényeges kérdés, hogy a bankrendszer stabil, a bankok egyre többet hiteleznek, akkor érdemes egy ilyen döntést meghozni - mondta Varga Mihály.tette hozzá a miniszter.