Végrehajtást indítottak a Magyarországon is aktív horvát multi ellen

Szakértők szerint a 93 százalékban magántulajdonban lévő vállalat felszámolása beláthatatlan következményekkel járhat a horvát gazdaságra, mert a cégcsoport nemcsak Horvátország legnagyobb munkáltatója, hanem egyben az ország legnagyobb földbirtokosa is: több tízezer munkahely kerülhet veszélybe, és számos kis- és középvállalkozó mehet tönkre.

A Szberbank d.d. Ljubljanaa szlovén és a szerb bíróságon 3,28 millió euró (valamivel több mint 1 milliárd forint) hitelgarancia miatt, továbbá a Szberbank d.d. Zagreb 255,28 millió euró (78,3 milliárd forint) hitelgarancia miatt a belgrádi cégbíróságon a Jamnica ellen. Az orosz pénzintézetkét leányvállalat, a belgrádi székhelyű Mg Mivela d.o.o. és a maribori székhelyű Jamnica mineralna voda d.o.o.-ban.Anton Ramljak, az Agrokor élére áprilisban kinevezett rendkívüli biztos egy hete, a konszern múlt havi pénzügyi jelentésének ismertetése alkalmával említést tett arról, hogy az Agrokor és leányvállalatai ellen számos bírósági eljárás indult, három Londonban, a nemzetközi döntőbíróságon. A lapok akkor arról számoltak be, hogy mindhárom mögött a Szberbank áll.A tavasszal publikált adatok alapjána Szberbanknak és a VTB Banknak. Később a Szberbank további 300 millió euró hitelt hagyott jóvá az Agrokor számára. A bank hajlandó lett volna továbbra is finanszírozni a működést, de cserébe az kérte, hogy az általa biztosított hitelek minden más hitelezőnél korábban kerüljenek visszafizetésre, vagyis "szuper szenior" státuszt szeretett volna, de ebbe nem egyezett bele a kormány által kinevezett válságmenedzsment.Ugyanakkor az Agrokor néhány héttel később, hasonló modell szerinti (roll up), vagyis visszafizetési elsőbbséggel szerződést kötött más nemzetközi és horvát pénzintézetekkel, amelynek keretében ezek az intézetek 480 millió euró hitelt bocsátottak a vállalatcsoport rendelkezésére.cégcsoporton belül mintegy ötven különböző gazdasági szektorhoz tartozó vállalat működik,Az Agrokor tulajdonában van a Bellye mezőgazdasági kombinát, a Konzum horvát kiskereskedelmi áruházlánc, a Jamnica d.d., Horvátország legnagyobb ásványvíz-előállító vállalata, a Sarajevski kiseljak d.d. boszniai ásványvízgyártó vállalat, a szlovén és szerb Mercator kiskereskedelmi áruházlánc és cégcsoport, a Solana Pag d.d. pági sógyár, a Ledo horvát jégkrémgyártó vállalat és több más mezőgazdasági és élelmiszeripari cégcsoport.