Zöld utat kapott az OTP a horvát bankvásárláshoz

A Societe Generale Splitska Banka a horvát bankszektor 5. legnagyobb szereplője, univerzális bankként a lakossági és vállalati szegmensben is aktív. Az akvizíció eredményeként az OTP-csoport horvátországi piaci részesedése mintegy 10 százalékra nő.A HNB közleményéből az is kiderül, hogy jegybank tanácsa elfogadta a Societe Generale Splitska Banka felügyelő bizottsága azon döntését, miszerint az igazgatóság élére Slaven Celicset nevezi ki, tagoknak pedig Balogh Balázst és Olchváry Balázst.Az OTP tavalyi bejelentése szerint a tranzakció során az OTP 100 százalékos tulajdonrészt vesz a Splitska Bankában, az ügylet pénzügyi zárása pedig 2017 nyarán, míg az integráció lezárása 2018 nyarán várható.Az OTP Bank 2005 óta van jelen Horvátországban, és folyamatosan nyereségesen működött a 2008-ban kezdődött válság időszakában is.A OTP Bank árfolyama a Budapesti Értéktőzsdén ma lényegében stagnált, 8104 forinton fejezte be a kereskedést. Amint az alábbi grafikonon láthatjuk, az árfolyam a februárban elért 9500 forint közeli történelmi csúcs óta több hullámban érdemben csökkent és közelíti a barna vonallal feltüntetett 200 napos mozgóátlagot.