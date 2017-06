Beadta a derekát a Nike az Amazonnak

A Nike számára az üzlet nagy lehetőséget jelent, hiszen közvetlen elérése lesz az Amazon több millió felhasználójához. Csak az Egyesült Államokban 80 millió olyan felhasználó van, akinek Amazon Prime tagsága van, akik általában hajlamosak többet költeni. Egy újabb értékesítési csatornát kínál az Amazon a Nike-nak, ami különösen jól jön most, hogy a sportboltok értékesítései csökkennek.Másrészt a Nike nagyobb kontrollt nyer a termékei értékesítései felett. Mert bár maga a Nike nem értékesített az Amazonon, viszonteladók igen. Ami pedig azt a kockázatot hordozza, hogy hamisított termékeket adnak el a fogyasztóknak, ezzel rombolva a márkanevet. A partnerségnek köszönhetően a Nike könnyebben tudja alakítani a fogyasztói élményt.Viszont kockázatai is vannak, hiszen az Amazon arra tette fel az e-kereskedelmi üzletágát, hogy a lehető legalacsonyabb árakat biztosítsa, amit az árösszehasonlító szolgáltatással ér el. Ez pedig nyomást gyakorolhat a Nike-ra, hogy agresszívan csökkentse az árait.De a Nike-nak valamit lépnie kellett, mert a nagy versenytársa, az Adidas duplázni tudta piaci részesedését, mindezt leginkább a Nike kárára. A befektetők mindenesetre örülnek, a nyitás előtti kereskedésben közel 7 százalékos pluszban állnak a papírok. Ehhez nem csak a bejelentés de a vártnál jobb negyedéves eredmények is hozzájárultak.