Bedurvult a testvérharc, túl sikeres a Skoda, elbánna vele a Volkswagen

Túl sikeres a Skoda

Az elmúlt években a Skoda sikert sikerre halmozott, szinte minden modellje (Fabia, Octavia, Superb, legutóbb a Kodiaq) telitalálat volt, az eladások folyamatosan emelkedtek, a cég üzletileg is sikeres volt, tavaly a Volkswagen csoport 12 márkája közül a Skoda a Porsche mögött a második legprofitábilisabb volt, miközben a Volkswagen eladásai nagyjából stagnálnak, és a márka profitabilitása is alacsony. Ráadásul a Skoda modelljei a direkt összehasonlításokban most már egyre többször megverik a kategóriatárs Volkswageneket (Skoda Kodiaq vs. VW Tiguan, Skoda Superb vs. VW Passat), és már közel sem csak arról van szó, hogy a Skoda hasonló modelljei olcsóbbak, a minőségben is nagyot javult a Skoda, nincs már meg az a különbség, ami mondjuk az első generációs Octavia idején a Golffal szemben megvolt. Már évek óta lehet arról hallani, hogy a Volkswagennél irigyek a Skoda sikereire, és ahol lehet, igyekeznek megtartani a távolságot a német és a cseh márka között, például azzal, hogy a legújabb fejlesztések ugyanabban a kategóriában a Volkswagen autóihoz elérhetők, a Skodákhoz viszont nem, vagy azzal, hogy a külső és a belső dizájnban a Skodák szándékosan nem lehetnek olyan harmonikusak ("egy kicsit mindig el kellett rontani a vonalakat"), mint a német testvérmárka autói. Szóval a konkurenciaharc a csoporton belül mindig is megvolt, a Volkswagen problémái és a Skoda sikerei miatt azonban egyre inkább úgy tűnik, hogy ami eddig a háttérben ment, az most nyilvános harccá alakul, és a Volkswagennél egyre többen beszélnek arról , hogy azokat a vélt vagy valós előnyöket, amiket a Skoda az elmúlt években kapott, vissza kell vágni.

Skoda üzem, Mlada Boleslav Forrás: Shutterstock

Kivételezett helyzetben a Skoda, mondja a Volkswagen

A Volkswagen egyes vezetői és a szakszervezeti vezetők nyíltan még nem vállalják, de a színfalak mögött már arról beszélnek, hogy többé nem szabad kivételezni a Skodával, az ugyanis nem lehet, hogy részesülnek a csoport által nyújtott előnyökből, miközben a terhekből nem veszik ki teljes mértékben a részüket. Konkrétan arról van szó, hogy a cseh márka (mint ahogy például a spanyol SEAT is) hozzájut a Volkswagen csoport technológiájához (a múltban ez nem teljesen volt így, mostanra azonban a Skodák is megkapják a legújabb fejlesztéseket, vezetéstámogató rendszereket, igényes futóműveket stb.), például az MQB platformhoz, amelynek a használatáért ugyan a Skoda is fizet díjat, de a Volkswagenesek szerint nem elég magasat, többek között ezt a kérdést kellene rendezni, hogy ne legyen annyira kivételezett helyzetben a Skoda. Másrészt azonban az is igaz, hogy nem csak relatíve olcsón jut magas színvonalú technológiához a Skoda, de még a munkabérek is jóval alacsonyabbak a cseh márka gyártási helyszínein, Csehországban ugyanis csupán 10 euró az átlag órabér az iparban, miközben Németországban közel négyszer olyan drága a munkaerő, az átlagos órabér 38,70 euró.

MQB Forrás: Volkswagen

Gyártsunk Csehországban Skodát!

Nem véletlen a feszültség

És hogy mi lehet a megoldás? A németek állítólag azt akarják elérni, hogy a Skoda fizessen többet a VW csoporttól kapott technológiáért, de a javaslatok ennél is tovább mennek, az is felmerült, hogy a Volkswagen kapacitásproblémáit is a Skoda-ügy rendezésével oldanák meg, és a németországi túlkapacitásokat nem leépítenék, hanem a Skoda gyártásának egy részét vinnék át Németországba. Az ügyből egyébként könnyen politikai konfliktus lehet, hiszen a Volkswagen egyik nagytulajdonosa továbbra is Alsó-Szászország, amely részben azért maradt még mindig a cég egyik részvényese, hogy a tulajdoni hányadával és a felügyelőbizottsági helyével mindent megtegyen azért, hogy a tartományi, de úgy általában a német munkahelyek biztonságban legyenek, és ne kerüljön sor nagyobb létszámleépítésre. A Volkswagen-Skoda feszültségekkel kapcsolatban megjelent hírek hatására a cseh politika is aktivizálta magát, a cseh miniszterelnök, Bohuslav Sobotka azt mondta, találkozik a Skoda vezetőivel és az ottani szakszervezeti vezetőkkel is, nyilván a csehek célja is az, hogy megtartsák az cseh autóipari munkahelyeket és hogy a VW csoport ne vigye el a gyártás egy részét az országból. A Skoda szakszervezete mindenesetre már jelezte, hogy amennyiben a gyártás egy részét átviszik Németországba, az akár 2000 munkahelyet veszélyeztethet Csehországban.Egyébként nem véletlen, hogy a konfliktus most éleződött ki, mert egyrészt a Volkswagen problémái és az iparág átalakulása miatt kapacitásokat kellene leépíteni, és munkahelyeket kellene megszűntetni Németországban, ráadásul az autógyártók most kezdik meg az átállást az elektromos autók fejlesztésére, gyártására, és nagyon nem mindegy, milyen startpozícióból indulnak a cégek, nagyon úgy tűnik, hogy a házon belüli meccseket is addig akarják lejátszani a Volkswagennél, ameddig még van erre idő, és még nem kezdődik el az elektromosautó-forradalom. Erre utalhat az is, hogy Herbert Diess, a Volkswagen márka vezérigazgatója egy felsővezetői meetingen már arról beszélt, hogy élesebben meg kellene különböztetni azokat a célpiacokat és ügyfélcsoportokat, amelyeket a Volkswagen és a Skoda megcéloz, különös tekintettel az elektromos autókra. A Volkswagen csoport a Frankfurti Autószalonon jelentette be, hogy 20 milliárd eurót költ elektromos autók fejlesztésére és gyártására, a cégcsoport 80 új elektromos autót dob piacra és az összes modelljéből kínál majd elektromos változatot 2030-ra. Vadonatúj piac jön létre, ahol a Skoda és a Volkswagen is nagyon hasonló tulajdonságú autókat kínál majd, a VW félelme pedig az, hogy a fogyasztók szemében döntő lesz az, ha egy gyártó olcsóbban kínálja a kezdetben drága elektromos autóit, egyszóval attól tartanak, hogy a Skoda itt is alávág majd a Volkswagennek.

Skoda Vision E Forrás: Shutterstock

Ráadásul az új elektromos autó technológia fejlesztésének komoly költségei vannak, a Volkswagen ehhez új platformot, a MEB-et fejleszti, és a Volkswagen vélhetően azt szeretné, ha az új platform fejlesztési költségeihez a Skoda is érdemben hozzájárulna.

MEB Forrás: Volkswagen