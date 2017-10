Befektető vagy, vállalkozásod van? Ezektől az emberektől biztosan tanulhatsz!

A Portfolio következő klub rendezvényén olyan emberekkel találkozhatsz, akik az élet teljesen különböző területein nyújtanak kiemelkedőt. Előadóink közös jellemzője, hogy roppant erős küldetéstudattal rendelkeznek, jól megfogalmazott célok mentén halad előre életük. Tevékenységüket élvezik, örömmel végzik, és mindig képesek erőforrásokat meríteni akár egy kilátástalannak tűnő szituációból is, ami aztán átlendíti őket a nehézségeken.A jó hír, hogy ha valamit két ember már meg tud csinálni, akkor az tanulható. Te is ellesheted, hogy előadóink, miképpen találják meg, nap, mint nap a motivációt magukban, milyen közös meggyőződésekkel rendelkeznek, amelyek támogatják őket céljaik megvalósításában.A Portfolio Sikerklub rendezvénnyel az a célunk, hogy olyan emberi sorsokat mutassunk be, amelyekből erőt meríthetsz. Olyan emberekkel találkozhatsz, akik közösségük számára értéket teremtettek, megvalósították álmaikat vagy korlátaikra fittyet hányva olyat tettek, amelyről a többség azt gondolta, hogy lehetetlen. Hozzáállásuk, kitartásuk, akaraterejük, az eredményességükhöz hozzájáruló viselkedésmintáik pedig támpontot nyújthatnak mindenkinek a sikeres önmegvalósításhoz. a bohócdoktor . Dr. Lala már 20 éve erősíti a gyerekeket a gyógyulásban, mosolyt csal arcukra, akár a legnagyobb kínok közepette, és ha sors úgy hozza mellettük áll, akkor is, amikor az orvostudomány már nem tud segíteni. Ha nincs pénze benzinre, akár biciklivel is leteker Budapestről Székesfehérvárra, hogy a vizitkor ott legyen a kórházban. Ha hétvégén csörög a telefonja, akkor sem ismeri a nem szót. A gyerekek támogatása a küldetése, melyet a világon semmiért nem cserélne el., sclerosis multiplex beteg, aki a két lábon járó bizonyíték arra, hogy életünket nem körülményeink, hanem a róluk alkotott meggyőződéseink határozzák meg. Zoltán rácáfolt minden orvosi diagnózisra, és hirdeti, hogy pozitív életszemlélettel, minden akadály legyőzhető. Önsajnálat és kesergés helyett ma lazán körbetekeri az országot. Mottója szerint az életünkben vannak jelek, és ha figyelünk ezekre a jelekre, akár a sorsunkat is megváltoztathatjuk. Számára az SM egy jel volt, hiszen ennek köszönhetően lépett jelenlegi életútjára, amelyben ilyen kiemelt szerepet tölt be a sport., aki úgy írta be magát az atlétika történelmébe, hogy elsőként nyert sztárfutókkal teletűzdelt mezőny futószámában világbajnoki érmet Magyarországnak. Az állatorvosként praktizáló magyar futó hatalmas bravúrt hajtott végre, hiszen 1987 óta nem volt magyar, aki 5000 méternél rövidebb számban döntőbe tudott kerülni vb-n, valamint ellenfelei mind főállású sportolók voltak., a magyar startup és Fülöp András története igazolja, hogy a lehetőséget mindenben meg lehet látni. A projekt egy egyetemista csapat tudományos munkájaként indult, akik kemény munkájuknak és kitartásuknak köszönhetően áttörést értek el a láttássérültek olvasási élményének javításában. A GlovEye lényege, hogy a látássérültek bármilyen nyomtatott szöveget el tudjanak olvasni úgy, mintha az Braille-írásként lenne a papíron. GlovEye 4 fős csapata képviselte hazánkat a rangos Microsoft Imagine Cup innovációs versenyének nemzetközi döntőjén Seattle-ben.2017. október 26. 17:30-19:30Danubius Hotel Gellért, 1114 Budapest, Szent Gellért Tér 2.