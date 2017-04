Bejelzett a legendás mutató: időzített bombán ülünk!

1881 óta mindössze kétszer fordult elő, hogy magasabb lett volna a Schiller P/E ráta értéke

Az utóbbi hónapokban szinte megállíthatatlanul emelkednek a tőzsdék a világban, az amerikai indexek újabb és újabb csúcsokat döntenek, míg a hétvégi francia elnökválasztások hatására a francia CAC 40 és a német DAX értéke is több éves csúcsra emelkedett.Ennek ellenére nem csak a kisbefektetők, de a nagyhalak is aggódnak a rendszer törékenysége miatt, az utóbbi hetekben egymást érték a negatívnál negatívabb szakértői vélemények. Most legutóbb egy amerikai hedge fund befektetési igazgatója, Eric Peters figyelmeztet a piacok túlárazottságával kapcsolatban, aki szerint akkor jöhet a legnagyobb esés, amikor már a szkeptikus befektetők is részvényvásárlásba kezdenek azt gondolva, hogy a bikapiacnak már sosem lesz vége.A tőkepiacokon otthonosan mozgó befektetők körében az egyik legnépszerűbb, és talán a legmegbízhatóbbnak vélt értékeltségi mutató az úgynvezett Shiller P/E ráta, mely a Yale Egyetem közgazdászáról, Robert Shillerről kapta a nevét. Ezt gyakran ciklikusan kiigazított P/E rátának is hívják (CAPE), számlálójában ugyanis az S&P 500 inflációval indexált értéke, nevezőjében pedig a 10 éves visszatekintő átlagos reál EPS szerepel. A befektetők elsősorban az utóbbi miatt szentelnek neki nagy figyelmet, ugyanis számításai metódusa révén az egy részvényre jutó eredményekben mutatkozó volatilitást kisimítja.Ahogy arra a szakember felhívja a figyelmet, és az ábrán is jól látszik, 1881-óta eddig mindössze két esetben, 1929-ben és 1999-ben volt magasabb a Schiller P/E értéke, mint az elmúlt napokban. Bár az 1999-es technológiai lufi óta az árazás jelentősen csökkent, jelenleg 73 százalékos felülértékeltség figyelhető meg a tengerentúlon a mediánhoz képest.

Persze ebből azért messzemenő következtetéseket nem lehet egylőre levonni, hiszen nincs egy általánosságban elfogadott érték, ami felett már őrültség részvényt vásárolni, de mindenesetre jól szemlélteti, hogy a történelmet nézve olcsónak biztosan nem tekinthetőek ezek az eszközök a jelenlegi árazási szinteken.