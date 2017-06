Bekerültek az MSCI feltörekvő piaci indexeibe a kínai részvények

Negyedjére sikerült

Mit jelent ez?

Nem volt jelentős hatás

Az MSCI már 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban is be akarta tenni az A-részvényeket a fejlődő piaci indexeibe, de erre nem került sor a korlátozott piaci hozzáférés, a piacok önkényes szüneteltetése, valamint egyéb, a külföldi befektetők részvényvásárlásait és érdekeit védő szabályok miatt. A kínai hatóságok ezt követően igyekeztek könnyíteni a feltételeken, a QFII-programnál például megemelték a részvényvásárlási limiteket, továbbá a kereskedési szüneteltetés idejét 3 hónapban maximalizálták.A kínaiak munkájának meg is lett az eredménye, ugyanis a piaci várakozásoknak megfelelően az MSCI tegnap rábólintott 222 nagy kapitalizációjú A-részvény felvételére a feltörekvő piaci indexeibe.A döntés ugyan befolyásolja az MSCI-ban lévő papírokat, hiszen az új részvények felvétele esetében az indexben való súlycsökkenés miatt tőkekivonásra lehet számítani, ugyanakkor a a lehetséges új súlyok nem túl jelentősek. A 448 kínai A-kategóriás részvény közül 222 kerül be az MSCI-ba, így az indexnek csupán 0,7 százalékáért fognak felelni, amely ugyan magasabb, mint amit a piac várt az MSCI korábbi kommentárja alapján, de alacsonyabb, mint az egy évvel ezelőtt javasolt 5 százalék.Az MSCI számításai szerint a 0,7 százalékos súly 17 milliárd dollárnyi többletkeresletet generálna az indexet követő alapok felől.A kínai Shanghai Composite részvényindex a pozitív hírekre mindössze 0,2 százalékot, míg az idén összesen 1,2 százalékot emelkedett, szemben az iShares MSCI feltörekvő piaci ETF-jével, mely 18 százalékot emelkedett azonos időtávon.A mérsékelt hatásnak az alábbi okai lehetnek: