Beköszöntött a medve piac az olajnál?

Nyomás alatt az olaj

Míg Szaúd-Arábia csökkentette a kitermelést, más OPEC-tagokat tekintve már vegyes a kép;

A dollár erősödése (az euróval szemben) további nyomás alá helyezte az olajárat;

Az Egyesült Államok üzemanyag-tartalékai emelkedtek, annak ellenére, hogy megkezdődött a hagyományos erős üzemanyag-forgalmat hozó nyári szünidő;

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a piaci túlkínálat az erőteljes kereslet ellenére hosszabb távon fennmaradhat;

Az Egyesült Államok emelkedő kitermelése tovább gyengíti az OPEC kibocsátáscsökkentési erőfeszítéseit;

A kanadai olajhomok kitermelésének bővülése a második legjelentősebb tényezője lesz a következő évek globális kínálati emelkedésének.

Ma folytatta a múlt hét óta tartó esését a WTI típusú olaj, ami ezzel 43 dollár közelébe esett, így hét hónapos mélypontot ütött az árfolyam. Ezzel pedig csak az elmúlt közel egy hónapban 20 százalékot, a február 21-i csúcsról pedig több mint 25 százalékot esett a hordónkénti olaj ára, ami a FactSet adatai szerint medvepiacot jelent.

Lefelezett OPEC-hatás

A mostani esés főként annak tudható be, hogy az Egyesült Államokban a Baker Hughes heti olajkút-statisztikai adatai szerint tovább nőtt a kitermelés, az üzemelő kutak száma 21 hete folyamatos emelkedést mutat.Az egyesült államokbeli kitermelés emelkedése gyakorlatilag kioltja az OPEC kitermeléscsökkentési lépésének árfelhajtó hatását. Az olajországok többségének januártól érvényes összehangolt kitermeléscsökkentése eddig nem járt a kívánt eredménnyel, és a piaci reakciók szerint erősen kérdéses, hogy annak május végén elhatározott kiterjesztése 2018 márciusáig hozhat-e pozitív fordulatot az árakban.Szintén nem kedvez az OPEC szándékainak, hogy Líbia és Nigéria kitermelése a vártnál gyorsabban tűnik normalizálódni a belpolitikai bizonytalanság okozta visszaesésből. Önmagában a két ország olajiparának aktivitása azt eredményezte, hogy az OPEC 1,2 millió hordós napi kitermeléscsökkentése a valóságban 600 ezer hordóra olvadjon.Az árfolyamra több oldalról nehezedő nyomást látva az olajvállalatok és nagybankok sorra mérséklik az idei és jövő évre vonatkozó prognózisaikat. A piac most arra számít, hogy az OPEC és az együttműködő egyéb olajországok további intézkedéseket jelentenek majd be, a globális tartalékok ötéves átlagra történő visszaszorítása érdekében.