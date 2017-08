Belehúzott a Rába

Erős számokkal rukkolt elő a Rába

A második negyedévben a Futómű üzletág egyik fontos exportpiacán, az észak-amerikai tehergépjármű piacon 8 százalékos visszaesés volt tapasztalható a forgalom területén az előző év azonos időszakához képest.Jó hír viszont, hogy az európai piacon tapasztalható kereslet magas szinten stabilizálódott, 2017 első félévében ráadásul további 2 százalékos bővülés is megfigyelhető volt 2016 azonos időszakához képest. Ugyanakkor élénkülés az egyik legfontosabb feltörekvő piac, a brazil lokáció tekintetében továbbra sem volt megfigyelhető, itt az új tehergépjármű regisztrációk visszaesése 13 százalékos volt.A mezőgazdasági piacon viszont az első negyedévben tapasztalható forgalomnövekedés 2017 második negyedévében is megmaradt: mind az amerikai, mind az európai kereslet meghaladta az egy évvel korábbi szintet. Ráadásul az orosz nehéz tehergépjármű piac 2016-os növekedése 2017-ben tovább folytatódott, az új tehergépjármű értékesítések száma 2017 első félévében jelentősen, 44 százalékkal növekedtek.A kihívásokkal teli nemzetközi környezet ellenére a Rába 11,1 milliárd forintos árbevételt ért el a második negyedévben, amely 1,7 százalékos emelkedést jelentett 2016 azonos időszakához képest.Az egyes üzletágak közül a Jármű üzletág árbevétele több mint 2,1 milliárd forint volt, amely 22 százalékos növekedést jelentett év/év alapon, míg a Futómű üzletág árbevétele 2 százalékkal 6 milliárd forintra növekedett. Az Alkatrész üzletág árbevétele viszont 8 százalékkal közel 3,5 milliárd forintra csökkent.

A bruttó eredmény 1,1 százalékkal közel 2,6 milliárd forintra nőtt a második negyedév során, a bruttó fedezetszint viszont szerény mértékben csökkent a bázis időszakhoz képest, mértéke 0,2 százalékpontos volt.A Rába EBITDA soron 1,2 milliárd forintos eredményt ért el, amely 11,6 százalékos növekedést jelentett év/év alapon. Ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy a Jármű üzletág a bázis időszakot túlszárnyaló eredményt tudott realizálni, így ellensúlyozta a Futómű és az Alkatrész üzletág gyengébb teljesítményét. Az EBITDA marzs 10,9 százalékos szintet ért el a második negyedévben, amely 1 százalékpontos javulást jelentett 2016 azonos időszakához képest. Ez az árbevétel növekedés mellett döntően az operáció hatékonyságnövekedésével volt magyarázható.A vállalat több mint 729 millió forintos üzemi eredményt ért el a második negyedévben, amely 34,4 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A jelentős növekedésben döntően a Futómű és a Jármű üzletág jó teljesítménye játszott szerepet.

A Rába nettó eredménye közel 540 millió forint volt, amely 35,9 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest.

Mit mondott a menedzsment?

Az idei első félév kiváló gazdálkodási eredményei azt mutatják, hogy folyamatban lévő stratégiai beruházásaink pénzügyi bázisa továbbra is szilárd. Igazolva várakozásainkat azok az iparági szegmensek növekedtek, amelyeket elindult beruházásaink is érintenek. Ezek a piaci tendenciák az árbevétel növekedésben is tetten érhetők, ezzel is támogatva a megvalósuló fejlesztéseink várható leterhelését. Mindezek stabil alapot nyújtanak ahhoz, hogy további meghatározó beruházásokkal új területek felé nyissunk, így elősegítve stratégiai szintváltásunk következő fázisát.

Jó hír továbbá, hogy a nettó hitelállomány szintjét továbbra is sikerült alacsonyan tartani még amellett is, hogy a korábban bejelentett stratégiai jelentőségű beruházások megkezdésének hitelállomány növelő hatásai már részben jelentkeztek. A folyamatosan nyereséges működésnek, a hatékony készpénztermelési képességnek, valamint a továbbra is szigorú működő tőke menedzsmentnek köszönhetően a nettó hitelállomány 2,1 milliárd forintos szintet ért el, mely megegyezik az egy évvel ezelőtti szinttel, viszont 1,0 milliárd forinttal magasabb, mint az előző év végi záró állomány.- hangsúlyozta Pintér István, a Rába elnök-vezérigazgatója.