Bemutatjuk a világ leggazdagabb embereit, akik mellett Bill Gates is szegénynek tűnik

Íme Európa leggazdagabbjai

Jacob Fugger

Alain le Roux

Hódító Vilmos

Bankárként vált ismertté a német milliárdos, aki 1459 és 1525 között élt. Egy igazi üzletember volt, 277 milliárd dolláros vagyonnal. Volt érdekeltsége a bányászatban, a bankszektorban, de a kereskedelemben is. Nagy hatással volt a világra, az kétségtelen, nem is mindent lehet számszerűsíteni. Például pénzt kölcsönzött egy érsekségnek, aminek hatására Luther Márton publikálta a híres 95 tézisét, ami a református vallás alapja lett. Királyokat, pápákat és háborúkat finanszírozott és hozzásegítette a Habsburgokat, hogy Európa legbefolyásosabb uralkodócsaládjává váljanak.A brit gróf tipikusan arra példa, hogy mit jelent jókor jó helyen lenni. Alain le Roux (1040-1093) hatalmas földbirtokos volt Angliában, fénykorában 195 milliárd dolláros vagyona volt. Hódító Vilmos unokaöccse és egyik első támogatója volt.Hódító (I.) Vilmos Anglia első normann királya volt, 1028-ban született és 1066-tól 1087-ben bekövetkezett haláláig uralkodott. Vilmos I. Róbert normandiai herceg szeretőjétől született törvénytelen fia volt, apja halálát követően Normandia hercege lett 7-8 éves korában, de kiskorúsága és törvénytelen volta miatt uralma gyenge volt kezdetben. Pozícióját a flandriai gróf lányával kötött házassága szilárdította meg. Anglia meghódítása fűződik a nevéhez, de vagyona sem volt elhanyagolható: 228 milliárd dollárra rúgott a becslések szerint.

Forrás: Shutterstock

Augustus római császár

A Római Birodalom első császára i.e. 63 - i.sz. 14 között élt és uralkodott. Vagyona akkor ért a csúcsára, amikor Egyiptom a magántulajdona lett, ekkor mai áron mintegy 4600 milliárd dollárra rúghatott a becslések szerint. Akkoriban Egyiptom a világ GDP-jének 25-30 százalékát adta és a mediterrán térség legjobb mezőgazdasági területe volt.

Forrás: Shutterstock

Marcus Licinius Crassus

Szintén a Római Birodalomhoz kötődik Marcus Licinius Crassus (i. e. 114 - i. e. 53), aki bankárként gazdagodott meg, mielőtt politikus lett. Legyőzte és megölette Spartacust, a fellázadt rabszolgák vezérét, majd Augustus Caesarhoz csatlakozott, és Pompeiusszal hármasban megalapították az első triumvirátust. Konzul lett, majd megkapta Szíriát öt évre tartományként, hogy az ott zajló háborút vezesse. A hadisikereivel tovább gazdagodott, Mezopotámiát is meghódította. Egy vesztes csatában végül meggyilkolták és mivel kapzsi ember hírében állt, ezért a szájába forró aranyat öntöttek.

Forrás: Shutterstock

Cosimo de Medici

Vagyona 169,8 milliárd dollárra rúgott, amivel a leggazdagabb római embernek számított. 7,4 millió uncia aranya volt és magánvagyona akkora volt, mint a teljes római kincstáré. Ingatlanüzletben is utazott, állítólag rendszeresen előfordult, hogy kigyulladt házaknál jelent meg egy tűzoltócsapattal, felajánlva a tulajdonosoknak, hogy eloltja a tüzet, ha nagyon olcsón eladja neki az ingatlant.Mintegy 129 milliárd dolláros vagyonnal büszkélkedhetett a híres firenzei Medici-család egykori feje, Cosimo de Medici (1389 - 1464), aki bankárként gazdagodott meg és alapozta meg a Medici-család vagyonát. A pápaság pénzügyeit is intézte. Később hatalmas befolyásra tett szert a család, négy pápa került ki tőlük, támogatták a reneszánsz művészetet és olyan nagyságokat is, mint Leonardo da Vinci, Michelangelo, vagy Botticelli.

Forrás: Shutterstock