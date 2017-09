Bemutatta a BMW, hogy nyomná le a Teslát

Már a jövő héten megérkezik az első az új modell

Ehhez kapcsolódóan az autógyártó vezérigazgatója, Harald Kruger a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a jövő heti Frankfurti Autókiállításon bemutatásra kerül egy új, tejesen elektromos négyajtós szedán, amely szintén a BMW "i" családot fogja bővíteni. A pontos típussal kapcsolatban annyit mondott, hogy valahol az i3 és az i8 között lesz, és egyetlen töltéssel 700 kilométert lesz képes megtenni, a gyártása pedig 2021-ben fog megkezdődni.

2025-ig összesen 25 új elektromos hajtású autó érkezik

Mások is besegítenek

Kruger bejelentése alapján a vállalat a következő 8 évben 25 elektromos autót fog a piacra dobni, amelyek között lesznek teljesen, és csak részben elektromos plug-in hibridek is. ovábbá az is kiderült, hogy a Mini, a BMW, és a Rolls-Royce is része lesz a törekvéseknek, tehát a BMW mindhárom márkájából számíthatunk elektromos modellekre.Krueger megismételte, amit már korábban is tudni lehetett, hogy az első elektromos Minit 2019-ben fogják bemutatni, amit a BMX X3 teljesen elektromos verziója követ majd 2020-ban.Mindemellett a BMW termelési igazgatója, Klaus Frielich azt is elmondta, hogy a BMW tervei között szerepel, hogy megosztott gyártósorokon a BMW alapmodelljeiból mind fognak gyártani egyaránt belső égésú, teljesen, és részben elektromos modelleket is. Egyébként a bejelentés alapján az autógyártó új elektromos rendszerének köszönhetően a teljesen elektromos modellek hatótávolsága 700, míg a plug-in hibrideké 100 kilométer lesz.Kruger továbbá azt is bejelentette, hogy törekvéseik hatására sok technológia nagyágyúval is sikerült partneri kapcsolatokat kialakítni, így többek között a félvezetőgyártó Intellel, és olyan nagy autóiapri beszállítókkal, mint a Delphi Automotive és a Continental Ag.Egyébként a BMW, a Delphi, az Intel, és annak a lenyvállalat, a Mobileye együtt önvezető autózási rendszereken dolgoznak, amit később akár más autógyártóknak is értékesíthetnek.