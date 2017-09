Benézte az elemző, azért aztán mégiscsak belerúgott a Teslába

A Tesla sorra teljesíti korábbi ígéreteit, beindult a Model 3 tömeggyártása, épül a nevadai akkumulátorgyár és hamarosan megismerheti a világ a vállalat elektromos kamionját

A vállalat teljesítményét a befektetők is értékelik, a Tesla árfolyama hétfőn új csúcsra emelkedett, azonban van olyan elemző, aki szerint ezen a szinten már túl drágák a papírok

Amit eddig idén elért a Tesla, az meglehetősen meggyőző, azonban nem gondoljuk, hogy a vertikálisan integrált üzleti modell olyan gyorsan megnövelné a vállalat profitabilitását, mint azt az elemzők gondolnák, vagy az értékeltségi ráták sejtetnék.

A jelenlegi tőkeintenzitást figyelembe véve, a DCF alapú értékelési modell nem indokolja a jelenlegi értékeltségi szintet. Ugyan értékeljük a növekedési kilátásokat egy olyan márkától, mely jövője túlmutat az autópiacon, azonban a jelenlegi értékeltség egyfajta egyensúlyi állapotot feltételez, ami nem valószínű, hogy rövidesen bekövetkezne a Teslánál.

A Tesla árfolyama 389,57 dollár volt hétfőn napközben, amely új történelmi csúcsot jelentett, a kereskedést végül 385 dolláron fejezték be a cég papírjaival, amely az év eleje óta már több mint 78 százalékot erősödött. Azonban vannak olyan elemzők, akik ezen az áron már inkább pesszimisták a papírokra. Így van ezzel a Jeffereis Pipe elemzője, Phillip Houchois is, aki kedden egy elemzésben 280 dollárros célárral rukkolt elő a Tesla részvényire.A sztori azonban itt nem ér véget, ugyanis szerda reggel kiadtak egy helyesbítést, amely szerint a célár 240 dollárra módosult, mivel elmondásuk szerint "számítási hiba csúszott az értékelési modellbe". Helyesbítésükből kiderült, hogy az elemzés többi része továbbra is helytálló, azonban benézték a közkézen forgó részvények számát, ugyanis eredetileg a helyes 165,2 millió darab helyett 139,6 millió darabbal számoltak.Igaz, Houchois számítási hibái a Tesla értékelési modelljében csupán figyelmetlenségi hibának tűnhetnek, azonban kérdéseket vet fel a Jefferies megbízhatóságával kapcsolatban.-írta elemzésében HouchoisEgyébként a Jefferies 240 dolláros célára közel 36 százalékkal a szerdai záróár alatt van.