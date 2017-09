Beszakadt a Ryanair 2017.09.18 12:59

Nagyot esett ma Ryanair árfolyama, miután az ír diszkont légitársaság jelezte, hogy egy hat hetes járattörlési programba kezdtek, mégpedig azért, hogy eleget tegyen az ír felügyeleti szervek előírásainak és még az év vége előtt kiadhassa dolgozóinak a nekik járó szabadnapokat.

A légitársaság közleményében úgy fogalmaz, nagyon benézték pilótáik szabadságainak tervezését, és most keményen dolgoznak azon, hogy ezt jóvá tegyék. Ennek érdekében naponta 40-50 járatot fognak törölni, ezen a hétvégén ennél kicsivel többet is. Továbbá azt is megemlítették, hogy a munkaerő-felvétellel is problémák vannak, miután elvesztették 140 pilótájukat riválisuk, a Norwegian Air-el szemben.

A Ryanair közleménye szerint az érintett utasoknak visszaadják a pénzüket vagy segítenek más járatokat találni az úticéljukhoz, emellett hangsúlyozzák, hogy a törlések járathálózatuk 2%-át érintik, így azoknak nem lesz érdemi hatásuk a szeptemberi és októberi bevételi adatokra. A Reuters szerint a járattörlések körülbelül 285 ezer utast érinthetnek a társaságnál.