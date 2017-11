Két olyan részvény is van a magyar piacon, melyek árfolyamelkedése messze túlszárnyalta az elmúlt hónapok egyik legnagyobb sztorija, a bitcoin raliját is.

Kilőtt az OTP 2017.11.10 09:04

A tegnapi esések után ma már újra a pozitív tartományban nyitottak a tőzsdék Nyugat-Európában, a DAX 0,3, míg a francia CAC 40 0,2 százalékot emelkedett. A BUX is pluszban nyiott, ami főként az OTP 0,9 százalékos emelkedésének köszöhető. Ez főként annak tudható be, hogy az OTP a harmadik negyedévben is erős számokról számolt be gyorsjelentésében.