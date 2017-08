A legnagyobb hiszti természetesen most is a német DAX-ban van, a német részvényindex már 220 pontos, vagyis közel 1,9 százalékos mínuszban is állt

Alaposan megütötték ma a tőzsdéket 2017.08.29 13:10

Már reggel fél százalék körüli mínuszban nyitottak a vezető nyugat-európai indexek, azonban a délelőtt folyamán begyorsult az esés, azóta gyakorlatilag 1,5-2 százalékos mínuszban oldalaznak a főbb tőzsdék. A magyar piac sokáig ellenálló volt az általános rossz tőkepiaci hangulat közepette is, azonban 10 óra környékén a BUX is megadta magát, azóta már a magyar börze is 2,4 százalékos esést mutat. A blue chipek közül a Mol szenvedte el a legnagyobb esést 3,1 százalékkal, de a Richter (-2,5%), az OTP (-1,8%) és a Magyar Telekom (-1,2%) is nagyot esett.