Beszakadt az olaj, de ez most nem zavarja Amerikát

Látványosan véget ért egy több mint öt éve példátlan sorozat az olaj piacán. A WTI árfolyama ugyanis a 47 dollár feletti tegnapi záróárról ma több hullámban jelentősen, ma estére már csaknem 45 dollárig zuhant, ami 4,2%-os zuhanásnak felel meg. A mozgásban a profitrealizálás mellett fundamentális oldalról annak lehet például szerepe, hogy a Reuters adatai szerint júniusban az OPEC-tagok olajexportja sorozatban már a második egymást követő hónapban nőhetett, annak ellenére, hogy a közelmúltbeli megállapodás értelmében jövő tavaszig szinten kellene tartania az olajkartell tagjainak a kitermelést.

A vezető amerikai részvényindexek az olaj zuhanásától nem ijedtek meg, a Dow Jones stagnál, az S&P500 index 0,2%-os, a Nasdaq 0,8%-os emelkedést mutat jelenleg és mindhárom index közel jár történelmi csúcsaihoz.A Google részvényei annak ellenére is 1,7%-os pluszban járnak, hogy még délután kiszivárgott a sajtóban, hogy az Európai Bizottság újabb gigantikus versenyhatósági bírságot szabhat ki az amerikai végre az Android mobil operációs rendszerének versenykorlátozó mivolta miatt. A Bizottság múlt héten hozta nyilvánosságra 2,4 milliárd eurós büntetését a Google vásárlási alkalmazásával kapcsolatban, de ez a mai hír ettől független, egy tanácsadói testület már megállapította a problémát, most egy második lépcsőfok előtt áll a folyamat és ha ez a testület is gondot lát, akkor megnyílik az út azelőtt, hogy még az év vége előtt kiszabja az EU az újabb bírságot.