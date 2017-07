Beszakadtak az amerikai dohánygyártók a nikotin-csökkentett cigik hírére

Az FDA azt is tervezi, hogy rövidesen társadalmi párbeszédet is indít olyan iparági sztenderdek meghatározása érdekében, amely eléri a fenti célt és egyúttal a dohányzáshoz kötődő jelentős halálozási arányt is mérsékelni tudja.A hírre a legnagyobb amerikai dohánygyártók részvényárfolyama heves eséssel reagált. A Marlborót is gyártó Altria papírjai (ld. alább) például átmenetileg jóval 10% feletti mínuszba zuhantak, most 9,5%-os a tegnapi záróárhoz képest az esés mértéke. A Camelt és a Lucky Strike-ot is gyártó British American Tobacco részvényei 6,7%-os esésnél járnak, az Eve márkájú cigit előállító Vector Group papírjai 4,8%-ot estek.