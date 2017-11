Bitcoinnal támad az egyik legnagyobb pénzküldési szolgáltató

Hasonló témákról i szó lesz csütörtöki Banking Technology konferenciánkon. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

Rájöttük, hogy az ügyfelek körében egyre nagyobb az igény arra, hogy a Cash applikáción bitcoint tudjanak vásárolni

A Square meglehetősen innovatívnak számít a piacon, nemrégiben egy chippel feltuningolták a bankkártyáikat, amivel 25 százalékkal gyorsabb lett a fizetés, a nyáron pedig előálltak azzal az ötlettel, hogy a munkavállalók chipet ültessenek a bőrük alá, és azzal a lapkával nyissák az iroda ajtaját, vásároljanak rágcsálnivalót és vegyék igénybe az iroda egyéb szolgáltatásait.

Forbes számolt be róla, hogy a Square limitált mennyiségű felhasználó számára elhéretővé tette, hogy a digitális pénztárcáikon (wallet) keresztül bitcoinos tranzakciókat hatjsanak végre a jelenlegi magas díjak nélkül.-jelezte a cég a közleményében.A bitcoin ára egyébként csak az elmúlt 12 órában 500 dollárt emelkedett, amivel ismét átlépte a 7000 dolláros határt.

Kép forrása: tradingviews

A problémát lényegében az okozza, hogy az anno Satoshi által meghatározott, és jelenleg is érvényes blokkméret 1 megabyte, ami viszont a mára már 300 ezerre duzzadt napi tranzakciószám kezelésére kevésnek bizonyul. ( A bitcoin blokkok gyakorlatilag a blockchain - a főkönyv - építőelemei, bennók tárolódk az összes tranzakció). Ez gyakorlatban pedig azt jelenti, hogy a tranzakciószám növekedésével egyre hosszabb ideig tart (és jóval drágább is) egy-egy tranzakció megerősítése tehát a blokkláncba történő rögzítése, amivel az egyik tábor szerint a bitcoin épp az egyik leghasznosabb tulajdonságait veszti el. A blokkméret növelése valamilyen formában ennek fényében egyre sürgetőbb téma, azonban egyelőre nem alakult ki konszenzus arról, hogy a gyakorlatban ez hogyan is lenne a legegyszerűbben megvalósítható.

Az elmúlt héten azt követően kezdett mélyrepülésbe a bitcoin árfolyama, hogy a Segwit2x projektvezetője bejelentette, hogy visszahívják a november közepére időzített hardfork kezdeményezést. A bitcoin ára ingadozott a bejelentés nyomán, eleinte 8000 dollárig is emelkedtek a jegyzések, majd percek alatt több mint 1000 dollárt esett az árfolyam, végül egészen 5600 dollárig is estek a jegyzések. A hírek szerint a SeGWit2x-et pártolók belátták, hogy nem fog konszenzus születni a hardfork kapcsán, így lehetetlenné vált, hogy végrehajtsák a blokkméret növelését, ezért is - legalábbis egyelőre - visszahívják a kezdeményezést.