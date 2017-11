BlackRock: csak semmi pánik, folytatódik a rali

Részvénypiacok

Még a nagy bika piacok idején is látni 5 - 10 százalékos korrekciókat. Egyelőre azonban még nem tartunk itt.

Azért Fink figyelmeztet, hogy néhány befektető túlzott optimizmusa a nyugodt piacokon még kellemetlenséget okozhat, amennyiben a befektetések elkezdenek rosszul teljesíteni.

Larry Fink a Reuters éves befektetői fórumán fejtette ki véleményét a részvénypiacokkal kapcsolatban, miszerint a gazdaság növekedése a 2008-as válság óta végre valahára összhangban van globálisan, és ugyan a kockázatosabb piacokon lehet a stressz jeleit látni, azonban ennek még nem kellene hisztériát okoznia.A globális részvénypiacok némileg eltávolodtak a hét elején a csúcsaiktól, miután az elmúlt napokban a szokásosnál nagyobb volatilitás volt tapasztalható gyakorlatilag minden eszközosztályban, némi zavart okozva az amúgy nyugodt bika piacon.Ennek ellenére Fink úgy gondolja, hogy a globális piacok továbbra is stabil lábakon állnak, ahol a gazdaságban nem várható semmiféle kedvezőtlen fordulat annak ellenére, hogy az utóbbi napokban némi bizonytalanságot okozott a befektetők körében az amerikai adóreform körüli mizéria Szerinte azonban a legnagyobb kockázatot az jelenti, hogy a befektetők túl biztosak abban, hogy kitart a nyugalom a piacokon, és egyre nagyobb tétben fogadnak arra, hogy a volatilitás a padlóhoz ragadva marad.

Adóreform

A kérdés az, hogy az üzleti vezetőket vajon mennyire motiválja az adó? A fedezet szintjén fontos, azonban nem elengedhetetlen. Az egész ötlet, hogy a pénz visszapumpálása több befektetést idéz majd elő felturbózva a gazdaságot egyszerűen hibás. Mindössze annyit érnek el, hogy tovább fűtik a részvénypiaci ralit.

A Macron féle választások jelentőségteljes hatással voltak Európa szellemére.

Jól kivehető az ösvény, amely az eurozóna szorosabb egyesítéséhez vezet

Fink a várható adóreformok hatásaira is kitért:Szerinte ugyan a reformok valóban megdobják majd a vállalatok profitját - így a BlackRock-ét is - (csökkennek az adóterhek), azonban nem fognak drámai változást okozni abban, hogy mennyit költenek majd fejlesztésre a megspórolt pénzből a vállalatok.Fink azt is kifogásolta, hogy az új adójavaslat értelmében a tőzsdén forgó cégeknél a vezetők 1 millió dollárt meghaladó kompenzációja nem lenne leírható, míg a magáncégekre nem vonatkozna ez a törvény. Ez pedig hosszú távon eltántoríthatja a cégeket attól, hogy a tőzsdére menjenek, ami gyengítheti az amerikai részvénypiacokat.A szakember szóvá tette, hogy egészen elképesztő gazdasági fejlődést látni váratlan helyeken, mint például Kína, Japán és Európa, azon belül is külön kiemelte Franciaországot.