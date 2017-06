Boltháború: egész pályás letámadás az Alditól

Az Aldi jelenleg 1600 boltot üzemeltet az Egyesült Államokban, a jövő év végéig további 400-at nyitna, a már meglévők közül pedig 1300-at megújítana. 2022-re a tervek szerint összesen 2500 üzlete lehet az Aldinak. Ez persze nem kicsi beruházás, csak az amerikai terjeszkedésre 3,4 milliárd dollárt költene.A kiskereskedelmi láncok között dúló árverseny még inkább felpörög Amerikában is, amire rátesz egy lapáttal, hogy a Lidl szintén megcélozza az amerikai piacot. A mádik nagy német diszkontlánc 100 üzletet nyit az Egyesült Államokban, amiből az elsőt a következő napokban, június 15-én. Azt ígéri, hogy 50 százalékkal olcsóbb áron fogja kínálni termékeit, mint a riválisok.Az Aldi eredetileg azt hangoztatta, hogy a versenytársaknál 21 százalékkal alacsonybab árat céloz meg, amit a Lidl nyilatkozata után úgy módosított, hogy akár 50 százalékkal is alacsonyabbak lehetnek az árai a riválisoknál. Saját márkás termékek bevezetését is tervezi, amitől azt reméli, hogy megnyeri az árérzékeny fogyasztókat.Az amerikai kiskereskedelmi óriás, a Wal-Mart félti pozícióját, elemzők szerint 6 milliárd dollárt költhet arra, hogy visszaszerezze címét, mint a legolcsóbb amerikai kiskereskedelmi lánc. Jelenleg 11 amerikai államban vezetett be tesztjelleggel jelentős árcsökkentéseket. Ha az Aldi üzleteinek száma a terveknek megfelelően eléri a 2500-at, az azt jelenti, hogy pont feleakkora lesz, mint a Wal-Mart.Amerikában az élelmiszeripari kiskereskedelmi cégek szenvednek az árversenytől, 2014 óta 18 vállalati csőd történt a szektorban.