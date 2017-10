Botrány a Tescónál - Manipulálhatták a könyvelést

A vádak szerint a Tesco-vezetők meghamisították a könyveket, hogy a Tesco részvényeinek árfolyamát felfelé segítsék, ezzel pedig nagyobb bónuszokra tegyenek szert. Az ügyészek a brit leányvállalat egykori vezetőjét, Christopher Bush-t, a pénzügyi igazgatót, Carl Rogberget és az élelmiszeripari részleg vezetőjét, John Scoulert gyanúsítják.Az ügy egészen 2014-ig nyúlik vissza, amikor profit warningok sorozata volt a vállalatnál. Ez nyolc vezető állásába került (köztük a most megvádolt 3 vezető) és távoznia kellett az akkori vezérigazgatónak is. Egy alkalommal 250 millió fonttal kellett lefelé módosítani a profitszámot, mert túl korán könyveltek el tételeket.A per egészen karácsonyig elhúzódhat.