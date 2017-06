Bővíti budapesti gyárát a Siemens

A cég a jelenlegi gyártóterületet 2500 négyzetméterrel bővíti, 10 ezer négyzetméteres új gyártócsarnokot épít, ezzel 150 új műszaki szakembernek nyílik új álláshely. A Siemens Zrt. tájékoztatása szerint a Power and Gas budapesti üzemében 2019-ben kezdődik az új termékek gyártása.A turbinalapátok gyártásához 50 magyar munkatárs a berlini gyárban tanul, hozzájuk további 9 kolléga csatlakozik - mondta el Dale A. Martin, a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója az ünnepségen, kiemelve, hogy a cég magyarországi sikereiben a folytonosság, az innováció és a szakértelem fontos szerepet játszik.A kivitelezési munkákat magyar kisvállalkozásokra bízták, mert a tenderen kedvezőbb ajánlatot adtak - közölte Goszták Árpád, a Siemens Zrt. Power and Gas budapesti üzemének gazdasági vezetője.Németország és a Siemens is Magyarország stratégiai partnere, a német cég 3 ezer embernek ad Magyarországon munkát. A budapesti beruházás a magyar-német gazdasági kapcsolatokat tovább erősíti, idén az első negyedévi adatok alapján a tavalyi rekordévet a két ország gazdasági forgalmában 10 százalékkal sikerült növelni - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az épület alapkőletételi ünnepségén.