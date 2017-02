Bóvli lett az Under Armour

Gyenge negyedévet zárt a sportruházati termékeket forgalmazó Under Armour, ami nem csak a részvényelemzőket aggasztja, de a hitelminősítőket is. Az Standard & Poor's pénteken leminősítette a céget, BBB- kategóriáról BB+ kategóriára, amivel a kötvények bóvli kategóriába kerültek. Negatív kilátásokat kapott az Under Armour, ami azt jelenti, hogy további leminősítések jöhetnek.A hitelminősítő indoklása szerint az erős verseny, a kedvezőtlen piaci környezet a kiskereskedelmi szektorban, és a növekedést támogató intézkedések magas költségei mind rontják a kilátásokat.A Moody's hitelminősítőnél egyelőre két okozattal a bóvli-kategória felett van az Under Armour, de negatívra módosította a kilátásokat.