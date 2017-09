Bréking: az Audi bejelentette, Magyarországon is fognak elektromos autókat építeni

A jövőben a vállalat összes gyárában készülnek majd elektromos autók

A munkások még az év végéig szeretnének eredményeket látni

Az Audi még tavaly jelentette be, hogy az első tömeggyártott elektromos autója egy SUV lesz, mely gyártása 2018-ban a Brüsszel melletti összeszerelő üzemben indul.Azonban a szakszervezetek nem nézték jó szemmel, hogy nem az Audi otthonában fogják gyártani az új elektromos modellt, így komoly nyomást gyakoroltak az autógyártóra, hogy mihamarabb helyezzék a gyártást Németországba.Úgy tűnik a szakszervezetek több mint sikerrel jártak, ugyanis ma a vállalat vezetője, Rupert Stadler az ingelstadti gyárban 7 ezer munkás előtt bejelentette:A németországi Ingolstadtban és Nickelsulmban lévő gyárakon kívül (ahol egyébként 88 ezer munkás, azaz globálisan az alkalmazottak kétharmada dolgozik) az Audinak vannak összeszerelő üzemei Belgiumban, Magyarországon és Mexikóban is, sőt, a Volkswagen és Skoda gyár-hálózatán keresztül a tengerentúlon is építenek autókat.Mindezektől függetlenül a szakszervezeti vezető, Peter Mosch sietségre szólította fel az Audi vezetőit, hogy mihamarább kezdjék meg az elektromos autók összeszerelését a német gyárakban, mivel a munkások attól tartanak, hogy elveszíthetik a versenyt az elektromos autók piacán.-Mondta Mosch(Reuters)