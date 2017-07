Bréking: eljött a digitális jegyek és bérletek ideje a BKK-nál

A digitális bérleteket és jegyeket a mobilokon kell bemutatni a jegyellenőröknek, a papír alapú jegyek természetesen egyelőre maradnak.Hogy egy egyszerű print screennel ne lehessen átverni, a bérletek bemutatásakor egy mozgó jármű és a pontos idő is helyet kapott a kijelzőkön, és zöld szín jelzi az érvényes, piros az érvénytelen jegyeket és bérleteket. A digitális jegyeket egy regisztráció után lehet megvenni az új rendszerben.A jegyek bemutatásához élő netkapcsolatra is szükség lesz, és egy másodlagos képernyőn egy QR-kód és a vásárlásnál regisztrált személyes adatok lesznek majd az ellenőrzéshez. Egyelőre az ellenőröknél nem lesz QR-kód olvasó, de később bevezetik majd ezt is, így pillanatok alatt ellenőrizni lehet majd a bérlet vagy jegy érvényességét.Első lépésben teljes árú és tanuló, félhavi és havi Budapest-bérletek, 24, 72 órás és hetijegy vásárlására lesz lehetőség, amit később további termékek megvásárlására is kiterjeszt a társaság. Az új rendszer könnyen elérhető, gyors és ügyfélbarát megoldást kínál a közösségi közlekedést használóknak.Mától így néz ki a BKK jegyvásárlási oldala: