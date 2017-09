Bréking: Már a Volkswagen sem ragaszkodik a dízelhez!

A Volkswagen-csoport szerint még évtizedekig szükség lesz a dízeltechnológiára

Azonban úgy tűnik, a kivonulás már elkezdődött, a csoport egyik cége az egyik fontos modelljét már nem kínálja 2018-tól dízelmotorral

A Volvo már júliusban bejelentette, hogy 2019-től az összes autójában lesz elektromotor (vagy hibrid vagy teljesen elektromos meghajtásúak lesznek az autóik)

A Daimler a Frankfurti Autószalonon jelentette be, hogy 2022-ig az összes modelljükből készül majd elektromos változat is, legalább 50 új részben vagy teljesen elektromos személyautót dobnak majd piacra, 2020 után a Smart kizárólag elektromos autókat árul majd

A Volkswagen pedig azt jelentette be Frankfurtban, hogy a következő években 80 új elektromos autót dob piacra, és az összes modelljéből kínál majd elektromos változatot 2030-ra

A dízelbotrány kirobbanása óta szorul a hurok a dízeltechnológia körül, a dízeles autók elsősorban Európában terjedtek el, ott pedig folyamatosan csökkennek az eladások ( Németországban augusztusban 13,8 százalékkal zuhant a dízeles autók eladása , a dízelmotoros autók már csak a piac 37,7 százalékát adták), a vásárlók bizonytalanok azzal kapcsolatban, hogy meddig hajthatnak még be autóikkal az európai nagyvárosok belvárosaiba, és az sem mellékes kérdés, hogy milyen lesz a dízeles autók értékvesztése a következő években.Az egyes autógyártók különböző állásponton vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan tennék át az eladásaikon belül a hangsúlyokat a hibrid vagy az elektromos autók felé:A Volkswagen vezetői az elmúlt hetekben egyébként többször elmondták, hogy a bentin- és a dízeltechnológiára még évtizedekig szükség lesz, így a fejlesztések ezeken a területeken is tovább folynak. Arról viszont eddig nem beszéltek, hogy hogyan történik majd meg a kivonulás az egyre nehezebben vállalható dízeltechnológiából, ezzel kapcsolatban azonban most kaptunk egy kis ízelítőt: a Frankfurti Autószalonon a Handelsblattnak a Volkswagen-csoporthoz tartozó Skoda vezérigazgatója, Bernhard Maier elmondta, hogy 2018-tól a Skoda Fabiát már nem értékesítik dízelmotorral , ráadásul a lépés a teljes modell-sorozatot érinti, nem csak egyes piacokra vonatkozik. Ez az első eset, hogy a Volkswagen-csoporthoz tartozó valamelyik márka bejelentse, hogy az egyik kisautója a korábbiaktól eltérően már nem lesz elérhető dízel változatban.

Skoda Fabia Fotó: Shutterstock