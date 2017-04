Brutális áresés jöhet a használtautó-piacon

Nagyot eshet a következő években a használtautók ára



A folyamat már elkezdődött, ez súlyosan érintheti az autókölcsönzéssel foglalkozó cégeket, így az Avist és a Hertzet is.

Miért eshet a használtautók ára?

2012 óta több, mint duplájára nőtt a lízingelt autók száma és további 25 százalékkal bővülhet a piac a következő két évben



A korábban felvett autóhitelek nagy része nem teljesítő hitel, ezért számos bedőlésre lehet számítani az autóhitelek piacán



Az új autó értékesítések egyre magasabb szintre kúsznak, ennek ellenére a készleten lévő új autók állománya új csúcson van



Elképesztő az autógyártók közötti verseny, ami miatt az új autó árak is nyomás alá kerülnek, ez pedig lenyomja a használtautók árát is



Az autókölcsönzői piacon is nagy változások várhatók, a felhasználói szokások változnak, ezért kevesebben választhatják ezt az utazási formát, ennek következtében az autók bérbeadásával foglalkozó cégek nagy tömegben piacra dobhatják autóikat

Extra hatás: folyamatosan emelkedik azoknak az autóknak az aránya, amelyek önvezető tulajdonságokkal rendelkeznek és szinte minden fontosabb vezetéstámogató rendszert tartalmaznak, ennek köszönhetően elkezdik kiszorítani a régebbi típusokat, amelyek nem rendelkeznek ilyenekkel.

Az autókölcsönzők is szenvedhetnek

Megijedtek a befektetők

A Morgan Stanley elemzője közzétett egy kifejezetten ijesztő elemzést a használtautó árak alakulásáról, szerinte a következő 4-5 évben akár felére is csökkenhet a használtautók ára, melyet a következő dolgok magyaráznak:A használtautó-piaci áresés első jelei már látszanak is, hiszen az amerikai használtautó-piacon az elmúlt 6 hónapból 5 hónapban csökkentek az árak az autóaukciókkal foglalkozó Manheim adatai szerint. Csak idén februárban 3,8 százalékkal estek a használtautó árak, a General Motors az egész évre 7 százalékos csökkenéssel számol. Az autófinanszírozással foglalkozó Ally Financial még extrémebb módon, egy negyedév alatt tapasztalt ekkora áresést.Ehhez képest meglepő, hogy az autók kölcsönzésével foglalkozó cégek nem ennyire pesszimisták, hiszen például az Avis azzal számol, hogy idén 3 százaléknál kisebb mértékben csökken a használtautók ára.Az olyan szolgáltatók, mint az Avis vagy a Hertz a flottájukban levő autót előbb utóbb értékesítik, azonban nem mindegy milyen áron tudják eladni az eszközöket, hiszen ezek az eszközök állnak a vállalat által kibocsátott kötvények mögött is.A Hertz és az Avis jellemzően vagy megvásárolják az autókat az autógyártóktól vagy pedig lízingelik őket egy olyan opcióval, amelynek lényege hogy az autógyártó bizonyos idő elteltével visszavásárolja az autókat a kölcsönző cégektől. Azoknak az autóknak az aránya, amelyek ilyen speciális lízingszerződés keretében kerülnek a kölcsönző céghez, a Hertznél is és az Avisnél is a teljes flotta ötödét teszik ki. Egyébként mindkét esetben fontos az, hogy milyen áron tudják eladni az autókat, akár megvásárolják, akár lízingelik. Mindkét esetben komoly lyukat üthet a cégek mérlegén az, hogy a náluk levő eszközök, jelen esetben az autók értéke, jelentősen csökken. Nem kis mennyiségről van szó, a két cég összesen éves szinten nagyjából 400 ezer használt autót dob piacra.A vállalatok által kibocsátott kötvények mögött is részben az autók állnak. Az autók árával kapcsolatban várható negatív hatásokat pedig már el is kezdték beárazni a befektetők, hiszen mindkét cég, az Avis és a Hertz kötvényeinek árfolyama is nagyot esett tavaly szeptember óta. Az Avis 2016-ban kibocsátott és 2024-ben lejáró kötvényének árfolyama 100-ról 95 centre esett, míg a Hertz 2013-ban kibocsátott, 2022-ben lejáró kötvényének árfolyama tavaly szeptemberben még 104 cent is volt majd közel 89 centig esett az árfolyam.

A két cég részvényárfolyamán is látszik az, hogy többek között a használtautó árak csökkenése miatt is aggódnak a befektetők, csak idén az Avis részvényeinek árfolyama 22 százalékot, a Hertz-papírok árfolyama 26 százalékot esett idén.