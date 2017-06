A Konzum részvényeiben még soha nem volt 475 millió forintos forgalom, de az Opimus 750 millió forintos forgalma is kiemelkedő, amellyel majdnem megelőzi az első helyen álló OTP részvényeit, melyekben eddig 826 millió forintos forgalom volt.

Kilőtt az angol tőzsde 2017.06.09 09:01

Nyugat-Európában jó a hangulat a tőzsdéken, a piacnyitást követően emelkedik a német, francia és az angol tőzsde is. Az angol FTSE 100 értéke már 7542 ponton is állt, amely 1,2 százalékos emelkedésnek felel meg. Ezt több tényező is magyarázza:

!-->

A konzervatívok spekulációja nem jött be, nem érték el a döntő többséget, így csökkent a hard Brexit valószínűsége.

A választások miatt nagyot gyengült a font, emiatt a FTSE 100-ba tartozó vállalatok fontban kifejezett bevétele és profitja magasabb lehet.

A befektetők a negatív hírekre számítva nagyobb short pozíciókat vehettek fel, a FTSE 100 emelkedése részben ezeknek a pozícióknak a zárására is visszavezethető.

!-->

A magyar tőzsdén a blue chip papírok mérsékelten esnek, az OTP- és Mol-papírok árfolyama közel 0,2 százalékot esett, a Telekom-részvények árfolyama pedig közel 0,7 százalékot esett. A Richter-papírok árfolyama stagnál.