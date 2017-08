Brutális villanyszámlájával sokkolt a Nobel-békedíjas klímavédelmi élharcos

Ígéretét beváltva így összesen mintegy 250 ezer dollárt (mai árfolyamon átszámítva kb. 65 millió forinott) költött nashwille-i otthona zöld felújítására.

Meghekkelték a demokráciánkat, (...) a klímaválság kezelése érdekében először a kormányválságot kell megoldanunk.

2016-ban Al Gore otthoni energiafelhasználása havonta átlag 19 241 kilowattóra volt, míg egy átlagos egyesült államokbeli háztartásé 901 kilowattóra;

Ez azt jelenti, hogy Gore egyetlen év alatt annyi villamos energiát fogyaszt, mint egy átlagos amerikai háztartás 21 év alatt;

2016 augusztusa és 2017 júliusa között a havi átlagos számla összege elérte a 22 ezer dollárt;

2016 szeptemberében Gore villamos energia fogyasztása 30 993 kilowattóra volt, ami körülbelül 34-szerese az átlagos amerikai otthonok fogyasztásának;

Csak úszómedencéje fűtése 66 159 kilowattóra áramot emésztett fel az elmúlt 12 hónapban - ebből a mennyiségből hat átlagos háztartás egész évi áramigénye lenne fedezhető;

Az otthonára telepített 33 fotovoltaikus panel becsült költsége 60 ezer dollár; az ezek által termelt havi átlag 1092 kilowattóra azonban mindössze 5,7 százalékban fedezi a politikus tipikus havi fogyasztását.

Tíz évvel ezelőtt már megjelent egy sokkoló jelentés Al Gore energiaszámlájáról. Egy nappal azt követően, hogy a klímaváltozásról szóló(magyarul) című filmje 2007-ben elnyerte a legjobb dokumentumfilmnek járó Oscar-díjat is, kiderült, hogy nashville-i otthona. A korábbi alelnök ekkor tettarra, hogy megújuló energiaforrások és az energiahatékonyságot növelő megoldások alkalmazásával renoválja házát, és egyebek mellett napelemeket, illetve geotermikus fűtési rendszert építettetett ki rezidenciáján.A 2007-ben a területen kifejtett munkásságára hivatkozvaban is részesülő Al Gore a mai napig aktívan publikál, előad, és igyekszik minden lehetséges módon bevetni befolyását a klímaváltozás megakadályozása, illetve korlátozása érdekében. 2017-ben új filmmel jelentkezett (), amelynek kapcsán a The Guardiannak nyilatkozva keményen ostorozta az állítása szerint a klímaválság tényét tagadó kampányt finanszírozó fosszilis iparágat, és egyebek mellett például ilyeneket mondott:Tíz évvel az első film megjelenése és Al Gore ígérete után a, egy konzervatív kutató és tanácsadó cég elérkezettnek látta az időt, és utánajárt, milyen eredményeket hozott a 69 éves demokrata politikus házában elvégzett teljes körű energetikai felújítás.A kapott eredmények - amelyek az ingatlan áramszolgáltatójától származó adatokon alapulnak - még megdöbbentőbbek lettek, mint tíz évvel ezelőtt:Al Gore 935 négyzetméteres koloniális stílusú otthona Nashville Belle Meade nevű felkapott városrészében található, amely az Egyesült Államok Népszámlálási Hivatala szerint a nyolcadik leggazdagabb környék az országban. A húszszobás ingatlan 1915-ben épült, és egyebek mellett öt hálószobát, valamint nyolc fürdőszobát taratalmaz. A politikus 2002-ben várásolta meg a házat 2,3 millió dollárért (mai árfolyamon közel 590 millió forint).

Al Gore a Párizsi Klímacsúcson 2015-ben

Forrás: MTI/EPA, Christophe Petit Tesson

Az, hogy egy sikeres, társadalmilag elismert ember mennyi villamos energiát fogyaszt, általában nem téma az Egyesült Államokban. Az azonban, hogy a monumentális villanyszámlát éppen a klímavédelem önjelölt élharcosa hozta, és hozza össze folyamatosan, már sokkal inkább érdekes a közvélemény számára. Az illető politikus számára pedig kétségkívül maga a kellemetlen igazság.