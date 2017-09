Budapesten is dolgozik mesterséges intelligenciával az SAP

28,5 milliárd forintos árbevételt ért el az SAP magyar leányvállalata 2016-ban, vagyis folytatódott a kétszámjegyű növekedés: 20 százalékkal emelkedett az előző évhez képest a cég árbevétele. A 2010-es 12,5 milliárd forintos árbevételhez képest a tavalyi bevétel több mint duplázódást jelent hat év alatt és Ablonczy Balázs, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója szerint a trend még nem állt meg, 2017-ben is növekedés várható.Világszerte a felhő megoldások adtak lendületet a növekedésnek a szoftverpiacon az elmúlt években. A hazai trendekkel kapcsolatban Ablonczy Balázs elmondta, hogy a cloud-megoldások érdekes trenddel indultak be a magyar piacon. Valamelyest lemaradtunk a tengerentúli, amerikai nagy lendülettől és csak nagyjából 4 éve kezdődött el a folyamat. Az első magyar nagyvállalat a Mol volt, amely a hr-rendszereit állította át felhő alapúra, de ma már a magyar nagyvállalati szektorban szinte nincs olyan szereplő, aki ne lenne nyitott valamilyen felhő alapú megoldás használatáraA cégek számára a váltásra a fő motiváció, hogy az üzleti modellben valamiféle változást szeretnének és általában ilyenkor születik döntés egy új rendszer bevezetéséről.A mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket minden piaci szereplő igyekszik felfedezni, nincs ez máshogy a vállalati szoftverek piacán sem. Ami Magyarországot illeti, már most is van mesterséges intelligencia, az SAP-nál a magyar fejlesztőközpontban egy tucat ember dolgozik a machine learning témakörén. A szoftverfejlesztő célja, hogy az összes megoldását intelligensé tegye, azaz e funkciót beépítsék a termékekbe. A most zajló, háromnapos ügyfélkonferencián mutatták be az SAP digitális asszisztense nyújtotta lehetőségeket is, ami szóbeli irányítással és a szokásainkat figyelembe véve akár magától összerakhatja a jelentést, amit korábban "saját kézzel" kellett megcsinálni. Ennek a továbbfejlesztése, hogy ha a riportban valami kirívót talál, akkor értesítést küld. Így a vezetőnek már csak ebben az esetben kell foglalkoznia vele és döntést hoznia, nem kell az egész folyamatot figyelnie. Az emberi munkaerő a nagyobb hozzáadott értékű dolgokra, a stratégiai döntésekre fókuszálhat, ami a mai világban, amikor az emberi munkaerő drága és munkaerőhiány van, fontos versenyelőnyt jelenthet.A hazai piacon Ablonczy Balázs nem abban látja a lehetőséget, hogy a versenytársaktól vegyen el az SAP piaci részesedést, hanem a piacnak azt a részét célozza, akik ma még nem használják a rendszereket. Így az "egész torta" növekszik. A stratégia hasonló volt az elmúlt években, így tudta 30 százalékról 50 százalék fölé növelni a piaci részesedést 2016-ra az SAP. A hazai leányvállalat vezetője szerint van még lehetőség a növekedésre, a kétszámjegyű növekedés is reális a következő pár évben. A cél a 200 legnagyobb hazai vállalat közé bekerülni a jelenlegi 350. körüli helyről.