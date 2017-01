5500 forint lesz az új, harmadik rendszámtábla

Sok autósnak problémát okozott, hogyha a vontatóhorogra helyezhető kerékpárszállítót felszerelte, akkor nem volt látható a rendszáma, amiért a rendőr büntethetett is. Ezért a kormány törvényt alkotott, hogy a kerékpártárolóra lehessen harmadik rendszámot kiváltani, ahogy az több uniós országban is megtörtént már - mondta az InfoRádiónak a szabályozásért felelős kormánybiztos.Révész Máriusz kifejtette: a részleteket még kormányrendeletben tisztázni kell, de várhatóan áprilistól lehet igényelni a harmadik rendszámot. Ennek ugyanazokat a karaktereket kell tartalmaznia, mint a gépkocsi rendszámának, a mérete is megegyezik majd, de a megkülönböztetés és a visszaélések elkerülése érdekében az alapszíne szürke lesz.Van arra lehetőség, hogy a tárolókon ne csak kerékpárt szállítsanak, de a probléma lényege a kerékpárosokat érinti - emelte ki.Korábban itt írtunk a témáról részletesen: