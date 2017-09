A Teslának egy fokkal komolyabb tervei vannak Magyarországon

A korábbi híradások arról szóltak, hogy a Tesla Győrben építheti meg első Superchargerét

A cég frissített térképén viszont Nagykanizsa is megjelent, mint egy olyan új helyszín, ahol 2018 végén Supercharger épülhet

Épül a nemzetközi töltőhálózat

Magyarországon két Supercharger is megjelenhet

Jól megy a Teslának, elektromos autóik egyedülálló hatótávolsága, továbbfejlesztett Autopilot funkciója, vezeték nélkül frissülő szoftvere és dögös megjelenése újabb és újabb vásárlókat hódít meg. Ráadásul beindult a kedvezőbb áru, így szélesebb tömegek számára elérhetővé váló Model 3 gyártása is, amelyre Elon Musk korábbi elmondása szerint heti 1800 előrendelésük érkezik.Az értékesítések dinamikus növekedésével párhuzamosan viszont a Teslának figyelnie kell arra is, hogy biztosítsa ügyfelei számára az üzemeltetéshez szükséges kellő méretű töltőinfrastruktúrát. Természetesen mindezzel Elon Musk, a Tesla vezére és csapata is tisztában van, így idén áprilisban egy nagyszabású töltőinfrastruktúra-fejlesztést jelentettek be, amelynek keretében megduplázzák majd a töltőik darabszámát. A Tesla célja az, hogy a tulajdonosoknak soha ne kelljen várniuk arra, hogy feltölthessék autójukat.Annak érdekében, hogy ez a tervük megvalósuljon, 2017-ben több mint 5 ezer Superchargert telepítenek majd globálisan, így azok száma meghaladja majd a 10 ezer darabot. A Superchargerek mellett bővítik nyilvános töltőhálózatukat, a 15 ezer töltőpontnak köszönhetően több mint 25 ezer helyen tudnak majd áramot vételezni az elektromos járművek tulajdonosai.Ahogy azt korábban megírtuk a Tesla nagyszabású töltőhálózat-bővítésének van hazai vonatkozása is, ugyanis a cég honlapján elérhető térképen fel lett tűntetve egy magyarországi helyszín is. A tervek szerint 2017 végén már üzemelni fog az első Tesla Supercharger Győrben.

Forrás: A Tesla által korábban közzétett térkép

A Tesla töltőtérképének legfrissebb állás szerint viszont nem Balatonlellén, hanem Nagykanizsán épülhet Supercharger 2018 végén. Hogyha a győri töltő megépül, akkor ez lehet a második Supercharger Magyarországon.

A helyszín bizonyára sokak számára nem okozott meglepetést, ugyanis már 2015 márciusában arról lehetett hallani, hogy a Tesla Győrben építheti fel első nyilvános Superchargerét nálunk. Akkor még szó volt egy balatonlellei töltőről is, illetve arról, hogy ezeket egy Szeged és Kecskemét közötti Supercharger egészíti majd ki.

Forrás: Tesla