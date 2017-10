A vállalati autók ideje lejárt: mutatjuk, mi jön helyette

nincs saját gépjárműparkból eredő tőkelekötés,

nincs értékcsökkenési kockázat;

az autóbérlés díja egy havi fix összeg, vagyis kiszámítható költség;

az autókölcsönzés teljes összege leírható a vállalat adójából;

bármikor könnyen válthat a cég egy újabb modellre.

Mi a rövid távú bérlés?

Ezen autók bérleti szerződéseinek hatalmas előnye, hogy az ügyfeleknek csak pár hónapos időtartamra kell elkötelezniük magukat, így egy esetlegesen kényes gazdasági helyzetben sem szükséges kockázatosnak ítélt döntést hozni gépkocsi témában

A limuzin és az elektromos autó is népszerű

Újabban többen juttatásként veszik igénybe a rövid távú autóbérlési szolgáltatást, például bizonyos teljesítmények elismerése vagy a munkatársak motiválása céljából: a cégvezető ilyenkor autóbérlési kerettel, voucherrel jutalmazza a dolgozót (hétvégi, heti vagy havi bérlésekre).

Világszerte - és most már Magyarországon is - egyre gyakoribb, hogy a döntéshozók a vállalati autók vásárlása helyett inkább a bérlés mellett döntenek. Ennek számos előnye van, többek között:"A legfontosabb előny, hogy ilyenkor nem szükséges hosszú távra elköteleződni, hiszen a bérleti szerződés hónapról-hónapra hosszabbítható. Ráadásul több ügyfelünk számolt be arról, hogy az autóbérléssel jelentős összeget spórol meg, melynek köszönhetően javult a cég mérlege" - tudta meg a Portfolio aautókölcsönző cégtől.A Sixt 1999 óta szereplője a magyar autókölcsönző piacnak, és ma már közel 700 bérelhető autó áll ügyfeleik rendelkezésére. A rövid távú autókölcsönzési szolgáltatás 28 napnál nem hosszabb bérleti időszakra szól, az ennél hosszabb, de 12 hónapot meg nem haladó bérleti szerződés esetén pedig hosszú távról beszélünk.- mondta, a Sixt Magyarország marketingszakértője.Napjainkra egyre több és nagyon sokféle cég veszi igénybe a rövid távú bérlési szolgáltatást: startupoktól kezdve a kkv-kon át a nemzetközi multicégekig. A tevékenységi köröket nézve is változatos a paletta, de vannak olyan gazdasági szegmensek, ahol a profilból adódóan gyakoribbak a rövid távú bérlések, ilyen például a könyvvizsgálat, a kereskedelmi képviselet és a műszaki-mérnöki tevékenység.A kölcsönzőcég tapasztalatai alapján a magyar vállalati ügyfelek az alsó középkategóriában főleg az Opel Astra és a Kia Ceed autókat kedvelik, a középkategóriában a Mercedes B-Class és a Skoda Octavia népszerű, prémium vonalon pedig a BMW 3-5., illetve az elektromos autók (BMW i3).A vállalatok hagyományosan egyedi alkalmakra keresik a prémium autókat, például reprezentatív megjelenésekhez, esetleg a cég külföldről érkező munkatársainak, vendégeinek kiszolgálására, nem beszélve a szintén kedvelt limuzinszolgáltatásról és a reptéri transzferekről.Jellemző emellett a szabadidős, dolgozói autóbérlés vagy az élményautó bérlés például a BMW i3 vagy a Mini Countryman modellek esetében. A Sixt Magyarország a nemzetközi Sixt Csoport részeként, valamint magyarországi partnerhálózatának köszönhetően gyakorlatilag bárhol és bármikor ki tudja szolgálni az ügyfeleket, online foglalási rendszere pedig nemcsak kényelmes és egyszerű, hanem speciális kedvezményeket is kínál.(x)