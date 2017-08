A hírhedt transzfogarasi utakon is teszteltük a "szegény ember" Porschéját

Lássuk az érveket!

Több felhasználó véleményén keresztül és kétfajta útélmény alapján mutatjuk be, miért gondoljuk úgy, hogy ez az autó megéri a pénzét. Egy héten keresztül a magyarországi utakon hajtottuk összesen közel 700 kilométeren át, valamint egy napon át teszteltük képességeit a transzfogarasi utakon.A gyűjtött tapasztalatok alapján egy fél pillanatra még azzal a gondolattal is el merünk játszani, hogy egy cégautó-palettára is ráférne ez a járgány. Az biztos, hogy különleges darab lenne. De ne szaladjunk ennyire előre!Gyakorlatilag mindenki felfigyel az autóra, igaz különböző okokból veszik észre, hogy ez bizony nem tucatautó. Van, aki már elsőre látja benne a játékos roadstert, van, akinek a lehúzott tető tűnik fel, mások a picit morgó hangjára lettek figyelmesek. Mindezek alapján kijelenthetjük, hogy határozott megjelenése van a 3,9 méter hosszú autónak, amire csak rádob egy lapáttal a machine szürke metálfényezés. Szerintem pont úgy néz ki az eleje, mint ami most lépett volna ki valamelyik Transformers filmből és épp egy kígyóvá változna át.

Fotó: Barabás Dávid

Nincs ezen mit túlmagyarázni, a japán tervezők nem bonyolították túl a dolgot, de azért akad 1-2 érdekes, megosztó megoldás is. Ilyen például, hogy a külső karosszériát a belső térbe is beemelték az ajtónál, vagy hogy a kéziféket a középkonzol másik oldalára helyezték.

Fotó: Barabás Dávid

Egy ilyen autónál a vezetési élmény garantált, gyakorlatilag erre találták ki ezt a játékszert. (Tesztautónk a legmagasabb felszereltséggel bíró, 2 ezres szívó benzines motorral rendelkező, 160 lőerős változat volt, manuális váltóval.) Az országúti és városi használat során is ugrott, mint a szöcske a 160 lőerős motorral (és köszönhetően a rendkívül kis tömegének), ereje sokakat meglepett, a kormányzás közvetlensége és a futómű sportossága jól állt neki (Revolution Top felszereltségben a felfüggesztés már nem alap, hanem sportos), ehhez a motorhoz már jár az önzáró differenciálmű, aminek köszönhetően a kanyarokban is érezhető a nyomaték. És mindezt szinte a földön ülve produkálhatjuk vele. Röviden: nagyon gyorsan meg lehet szokni.

Fotó: Barabás Dávid

Külön szót érdemel a jármű hatsebességes kézi váltója, ami rövid úton jár és rendkívül pontos, ritkán találkozni ilyennel. Visszasírjuk.Fontos tulajdonsága, ez is hozzájárul ahhoz, hogy vidám élményautónak érezzük a járgányt. A fent összefoglalt jellemzők leginkább egy szerpentines szakaszon lehetnek hasznosak (ezt mutatjuk be lentebbi keretes írásunkban).

A második és a negyedik generáció. Fotó: Barabás Dávid

Ez az út való neki Garantált volt az adrenalinfröccs az alig egy tonnás Mazda MX-5 RF-fel az éles kanyarokról híres Transzfogarasi úton. Egy hátsókerekes benzines autó tulajdonosaként kíváncsian vártam a tesztet, vajon a kis Mazda hogyan fekszi a különleges utakat. Városi körülmények között azonban ritkán adódik alkalom arra, hogy a tapadást, az úttartást, a kanyarokban a fekvést igazán ki tudja próbálni az ember. Így tehát ideális volt a látványában és vonalvezetésében is egészen elképesztő erdélyi 7C országút a júliusi tesztre. A nyugodtabb szakaszokon abszolút stabilan, az út vonalvezetésével "összhangban áramlottunk" az egyébként kényelmes és lendületes autóval és még a kanyarokban való szándékos csúszáskor (kilinccsel előre) sem éreztem egyszer sem veszélyben magam. Pedig voltak izgalmas kanyarok, ahogyan azt a galéria képei is bizonyítják. Nemcsak az autó stabilitása, ereje és gyorsulása volt számomra kellemes meglepetés, hanem az is, amikor a nap végén kiderült, hogy a hegyeken fel-le "nyírás" mellett is mindössze csak 10 litert fogyasztott 100 km-en. Ha valaki hozzájut egy ilyen játékszerhez, annak kötelező elvinni legalább egyszer egy ilyen lenyűgöz útszakaszra. (Weinhardt Attila)

Mazda MX-5-tel a Transzfogarasi úton (galéria, 8 kép)

Pénztárcánk vastagságától függően telepakolhatjuk az autót a legkülönbözőbb extrákkal és biztonsági elemekkel: holttér-figyelés, hátsó forgalomfigyelés, sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, i-STOP rendszer, RECARO sportülések, Alcantra borítás.Az RF listaára 8 millió forintról indul és csak a harmadik leggazdagabb felszereltségi szinttől érhető el. Ha a hasonló felszereltségű puhatetős változathoz viszonyítjuk, akkor 800 ezer forint a felár. Az MX-5 alapváltozata egyébként 6,4 millió forintról indul. Mielőtt még mindenki a fejéhez kapna, hogy ez miért ennyire drága, azoknak megnyugtatásként mondjuk: hasonló autó hasonló tudással ilyen áron nincs. (Kategóriatársa a házon kívüli "kistestvér", Fiat 124 Spider, esetleg a BMW Z4.)Viszonylag gyorsan, 13 másodperc alatt elektromosan eltüntethető tető (igaz csak 9,5 km/h sebességhatárig), ami - bár nem ad akkora szabadságot, mint a puhatetős változat - mégiscsak egy kvázi kabrióvázást biztosít. Kialakításának köszönhetően a 180 cent magasság körüli vezetőknek a menetszél miatt nem kell aggódniuk, nagyobb sebesség mellett sem.

Fotó: Barabás Dávid

Amin változtatni nem lehet

Méretéből fakad következő hátránya: sokak szemében ez az autó csak egy kis játékszer. Mondjuk a kétkedőket meg lehet győzni egy próbakörrel.

Annak már örülhetnek a kétszemélyes autó utasai, ha a 130 literes csomagtartóba elfér 2 kisebb bőrönd.

A városi használat közben tűnt fel, hogy a kilátás hátrafelé igencsak nehézkes. Ezt a kompromisszumot meg kell kötnie annak, aki ilyen formás tetővonallal rendelkező autót akar a garázsba. A tolatást pedig nem könnyíti meg az extraként rendelhető tolatóradar sem, találkoztunk már ennél okosabb megoldással, már régebbi autóknál is.

Azzal is érdemes tisztában lenni, hogy bár a mérnökök nagy erőket mozgósítottak a hangszigetelésre, azonban néha még így is zajosnak találhatjuk.

Bent ülve azt tapasztalhatjuk, hogy a középső konzol érezhetően sok helyet vesz el az eleve nem nagy belső térből.

A fenti bemutatás alapján felmerül a kérdés: a Magyarországon január óta kapható modellből miért nem látunk többet a magyar utakon? Egyrészt ez adódik a magyar piac méretéből (korlátozott darabszámban érhető el a modell), ami viszont ennél fontosabb magyarázat: mérete miatt ez bizony egy rétegautó. 180 centiméter magasság alatti embereknek lehet kényelmes (és nyilván ami minden érdeklődőnek nyilvánvaló: ez 2 személyes járgány, így korlátozott a használhatósága is).

Fotó: Barabás Dávid

Ezekkel tisztában kell lenni

A fogyasztás. A közel 700 kilométeres hazai út egyharmadát városban tettük meg, mely alatt 9,5 literes átlagfogyasztást produkált, lendületes vezetés mellett. A maradék távot főleg autópályán, ahol 7,9 literes fogyasztás adódott. Ez alapján kijelenthetjük, hogy egyáltalán nem benzinzabáló a kis roadster, amiből globális szinten már több mint egymillió darabot adtak el.

A közel 700 kilométeres hazai út egyharmadát városban tettük meg, mely alatt 9,5 literes átlagfogyasztást produkált, lendületes vezetés mellett. A maradék távot főleg autópályán, ahol 7,9 literes fogyasztás adódott. Ez alapján kijelenthetjük, hogy egyáltalán nem benzinzabáló a kis roadster, amiből globális szinten már több mint egymillió darabot adtak el. Törésteszt. Az MX-5 RF változatának még nincs hivatalos töréstesztje, ezért itt most csak a puhatetős változat értékelését tudjuk megemlíteni, ami 4 csillagot kapott.

Kellene mi?

Ha nincs pénzed Porsche 911-re, akkor vegyél egy Mazda MX-5 RF-et.

Egy Miatás fotós vallomása

Egy második generációs Miata tulajdonosként nagy örömömre szolgált elkészíteni a képeket az új Mazda Mx5 Rf-ről. Vártam a fotózást, még ha csak az anyósülésről is, de láthassam és érezhessem azt a fejlődést, amit az elmúlt 15 évben a gyártó belepakolt a típusba.



Mindenki tudja, aki ült már ilyen autóban, hogy nem túl sok benne a hely, viszont mintha ezt a kis autót külleméhez képest belülről még kisebbre szabták volna. A 2003-as Nb-ben az anyósülés lábtere szinte egy középkategóriás autónak felel meg, az RF nem büszkélkedhet ilyen jelzőkkel. A kardánalagút majdhogy nem a lábtér felét elfoglalja, nem hagyva túl sok helyet a fészkelődésre. A fejtér és maga az utastér is szűkösebb a régebbi típushoz képest.



Mind a két autóban érződik a gyártó által oly sokszor hangoztatott mondat “Jinba Ittai" “Ló és Lovasa". Ezt a típust arra tervezték, hogy vezessék, de ne olyan hétköznapi módon, hanem igazából. Az utastér nincs túlcicomázva, minden a vezetésről szól. Az elődmodellhez képest már bőven több extrát és dizájn elemet tartalmaz a trónörökös. A műszerfal közepére helyezett kijelző kettős érzelmeket okozott számomra, nem tetszik, de sok hasznos információt közöl a sofőrrel.



A motor teljesítménye az anyósülésről is meglepően érezhető. A kis súly és a pörgős szívó benzinmotor és a hátsókerék hajtás jó párosítás egy igazi élményautóhoz, megmaradt és még növelték is az “élményfaktort".



A hangja lenyűgöző, alapjárat közeli fordulaton szinte nem is hallani, de ahogy rálép az ember a gázpedálra, végigfut a hátán a hideg. Hiányzott viszont az érzés, ahogy egy gázfröccsre megborítja a kasztnit a motor, kiegyensúlyozottabb lett, de így elvettek egy keveset abból a Miata érzésből.



A típus minden évjárata nagyon szép, ez a modell, ha lehet így fogalmazni felnőtt a korához, szigorú lett. Kívülről álló helyzetében is pont olyan meggyőző, mint belülről menet közben. Én már tudom is, hogy mire fogom cserélni a kis kedvencem, ha eljár felette az idő.

A képre kattintva galéria nyílik:

Teszteltük a Mazda MX-5 RF változatát (galéria, 19 kép)

Egy vásárlás esetén fontos szempont lehet, hogy mégis mennyibe kerül egy Mazda MX-5 RF fenntartása és mennyire biztonságos.Van, aki így jellemzi a legújabb MX-5 keménytetős változatát:Mi csak azt mondjuk: élményautónak valóban ideális választás lehet ezen az áron, de nem mindenkinek. Emellett a legjobb dolog, hogy idehaza ki is lehet már próbálni akár hosszabb időre is az autókölcsönzőkön keresztül, igaz az nem az RF-változatát.