A Volkswagen bemutatta Sedricet, a cég első, teljesen önvezető autóját

Az új stratégia jegyében a cégcsoport 30 elektromos járművet akar piacra dobni 2025-ig. A modellpaletta átalakításának köszönhetően a várakozások szerint 2025-re már éves szinten 2-3 millió darab tisztán elektromos autót értékesíthetnek éves szinten.

A közösségi közlekedésbe is beszáll a Volkswagen, ahol robo-taxi és a közösségi járműmegosztás lesz a fókuszban. Ennek előfutáraként már 300 millió dollárért meg is vásárolták a Gettet. És tavaly decemberben a Volkswagen bejelentette, hogy létrehozta 13. márkáját, a Moia nevű startup a konszernen belül a jövő közlekedési szolgáltatásaiért lesz felelős. A cég elsősorban a városi közlekedésben nyújt majd szolgáltatásokat, első lépésben on-demand shuttle szolgáltatást, aminek a lényege, hogy a felhasználók akkor rendelik meg a néhány fő szállítására alkalmas elektromos városi járműveket, amikor éppen szükségük van rá. Vagyis egyfajta tömegközlekedésről van szó, amelynél együttműködnének a helyi önkormányzatokkal is.

És természetesen a németek is rámozdulnak az önvezető technológiára, hogy ne kerüljenek versenyhátrányba a riválisaikkal szemben.

A dízelbotrány után a Volkswagen menedzsmentje pár hónapon belül kidolgozta és meghirdette a "TOGETHER - Strategy 2025" elnevezésű stratégiáját részben annak érdekében, hogy visszaállítsa a vásárlók vállalatba vetett bizalmát, részben pedig azért, hogy meghatározza a cégcsoport működésének új irányait. A tervek alapján a német autógyártó három nagyon fontos területen szeretne erősíteni a következő években:Ennek az új stratégiának a jegyében mutatta most be a Volkswagen Sedricet, a tisztán elektromos meghajtású, teljesen automatizált koncepciójárművet, amely alapját képezi majd a német autógyártó több jövőbeli modelljének. A jármű bemutatásáról videó is készült, amelyet közzé is tett a vállalat:A most bemutatott koncepcióautó elsősorban azért érdekes, mert a Volkswagen ígérete szerint egy "Level 5-ös", vagyis teljesen automatizált rendszerrel lesz ellátva, amely már képessé teszi a járművet a közlekedésre úgy, hogy az utazás során már nincs szükség emberi beavatkozásra.

Sedric 4 utas szállítására lesz alkalmas és a tervek szerint az alapjaira épített modell, illetve a későbbi modellek már részt vehetnek a cégcsoport közösségi járműmegosztó rendszerében is.

Mit jelet a "Level 5-ös" szint?

Az automatizált vezetésnek több fokozata van, ezek közül a legalacsonyabb szinteken, a, illetve aállnak. Közéjük tartoznak például a parkolást, a sávtartást és a sávváltást segítő rendszerek. Ezek rövidebb-hosszabb időre már átveszik a jármű irányítását, de mindez a sofőr felügyelete mellett történik.A következő szinten található a, amelynek alkalmazásával a sofőrnek már nem kell a vezetésre koncentrálnia és fognia a kormányt. Ez a rendszer már átveszi az irányítást a jármű felett, igaz, probléma esetén visszaadja az irányítást a sofőrnek. Ezt követi aszintje, ahol már nincs szükség sofőrre, a rendszer képes az összes forgalmi szituáció kezelésére.A legmagasabb szint - Level 5 - pedig az, ahol a jármű már alkalmas az önálló városi közlekedésre és ajtótól-ajtóig terjedő megoldást kínál a felhasználónak úgy, hogy teljesen átveszi az irányítást a sofőrtől a jármű felett.

