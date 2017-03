A Volkswagen vezére úgy beszólt a Fiat urának, hogy az már kellemetlen

A Volkswagen egyáltalán nem nyitott arra, hogy tárgyalásokat folytasson a Fiat Chryslerrel. Egyáltalán nem állunk készen arra, hogy bármiről is beszéljünk, jelenleg ugyanis más problémáink vannak

Sergio Marchionne, a Fiat Chrysler vezére lassan arról lesz híres, hogy úton-útfélen el akarja adni valakinek az autógyártó csoportját. Rendszerint a General Motorsnál kilinccsel annak érdekében, hogy végre megvegyék az FCA-t, de korábban már beszélt arról is, hogy nem lenne ellenére, ha az Apple vásárolná fel a vállalatát.Az Opel értékesítése után Marchionne ismét bevetette magát és arról beszélt, hogy a Volkswagen vásárlási ajánlatot tehet a Fiat Chryslerre annak érdekében, hogy megerősítse pozícióját az autóiparban.Matthias Müllernél, a Volkswagen vezérénél elszakadhatott a cérna Marchionne kijelentései miatt, mert német topmenedzserekre egyáltalán nem jellemző hevességgel reagált- jelentette ki Müller.Ha mindez nem lett volna még elé a Volkswagen vezére hozzátette azt is, hogy nem is érti, hogy az FCA vezére mire is gondol, ugyanis hónapok óta nem is látta Marchionne-t.Ezek után valószínűleg Marchionne nem fog jó ideig arról beszélni, hogy a Volkswagen potenciális felvásárlási célpontnak tekinti a vállalatát.Azért pedig, hogy a történet kerek legyen és megértsük, hogy az FCA vezére miért ennyire rámenős, érdemes megjegyezni, hogy Marchionne nagy vágya, hogy még 2019-es nyugdíjba vonulása előtt eladja a Fiat Chryslert.