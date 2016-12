Alattomos, sunyi oroszlán ez a Kia Niro

Hatalmas pofonba szaladtam bele a Kia Niro tesztelésével, nehéz fogást találni rajta, ezért ha már elkerülhetetlen a nyelvcsattogás, akkor essünk rajta túl az első mondatban, tényleg nagyon kitalálták és korrektül összerakták ezt az autót Kaliforniában és Koreában.Kitalálták, mert Európa legnépszerűbb autókategóriájában követelnek maguknak helyet az új crossoverrel, amelyet már az egyre keresettebb hibrid hajtással szereltek és olyan modellnévvel küldték versenybe, amivel nehéz lesz hibázni. Látod a reklámban, olvasod a prospektusban vagy az előtted haladó kocsi hátulján, Niro. És ki ugrik be azonnal, na, ki? Hát persze, hogy a színész, Robert De Niro! És tegyük a kezünket a szívünkre, ki ne szerette volna a Dühöngő bikát, a Taxisofőrt, a Nagymenőket, a Bronxi mesét vagy éppen az Apádra ütök filmeket. A név által észrevétlenül keltett pozitív érzéseknek köszönhetően pedig máris előnyre tehet szert az autó a vásárlókért folytatott küzdelemben. És miért merem azt mondani, hogy korrektül összerakták néhány együtt töltött nap után? Elmesélem!

Kezdjük a hajtásnál

Tényleg belehúztak a Kiánál az utóbbi időben, a tisztán elektromos meghajtású Soul EV, az Optima hibrid és plug-in-hibrid változata után piacra dobták a Nirót, amely először kizárólag hibrid, jövőre pedig már plug-in-hibrid változatban is elérhető lesz. Az alternatív hajtás irányába történő elmozdulás persze nem véletlen. Azon kívül, hogy Szöulban is igyekeznek a menedzserek rajta tartani az ujjukat a piac ütőerén és a legújabb értékesítési trendeket figyelembe veszik, illetve az egyre szigorodó előírásoknak próbálnak megfelelni, más fontos cél is a szemük előtt lebeghetett. Nem is olyan régen ugyanis úgy döntöttek, hogy 2020-ra átlagosan 25 százalékkal csökkentik járműveik vegyes fogyasztását a 2014-ben mért értékhez képest, illetve az autók tömegén 5 százalékot faragnak. A Niro piacra dobásával pedig mindkét céljuk elérése érdekében tettek egy lépést.A kedvezőbb fogyasztás érdekében a Niro párhuzamos hibrid hajtásláncot kapott, így a hajtóerőt induláskor és finom gyorsításkor a benzinmotor helyett a villanymotor biztosítja, illetve nagyobb igénybevétel esetében, intenzív gyorsításkor a két erőforrás összedolgozik. Az 1.6 literes GDI benzinmotor legnagyobb teljesítménye 105 lóerő, míg maximális forgatónyomatéka 147 newtonméter. A villanymotor pedig akár 43,5 lóerő teljesítményre is képes, így a hivatalos adatok szerint a hibrid rendszer csúcsteljesítménye 141 lóerő és 265 newtonméter.

A Niro hatfokozatú duplakuplungos sebességváltót (DCT) kapott, aminek az alkalmazásával el akarták kerülni a koreaiak, hogy gázadáskor bőgessük a benzinmotort bele a világba. Ez döntően sikerült is, azért mondom, hogy döntően, mert "Eco-módban" autózva, ha álló helyzetből akar kigyorsítani az ember, akkor bődületes hangorkán érkezik a motorháztető alól, míg a jármű alig mozdul és az 1-es és a 2-es fokozat közötti váltási idő egy örökkévalóságnak tűnik. Persze ki az a hülye, aki takarékos üzemmódban akar gyorsulgatni, nem igaz? Főleg akkor, hogyha rendelkezésre áll a sport üzemmód is, amit a váltókaron megtett egyetlen mozdulattal aktiválhatunk. Ebben a pillanatban egyébként a 4,2 colos TFT LCD műszeregység - ahonnan az aktuális sebességen, fogyasztáson, hatótávolságon túl sok információhoz juthatunk - zöld alapszínről pirosra vált, gondolom abból a megfontolásból, hogy ezzel is próbálja erősíteni a sportos életérzést a Niro. Ha ez nem is sikerül, arra mindenképpen jó, hogy ne kelljen a digitális kivetítőn bogarásznia, hogy most éppen milyen módban használjuk az autót, elég csak a színre figyelni, ha valamilyen oknál fogva elveszítettük a fonalat.

Mindent az alacsonyabb fogyasztásért

A hibrid hajtás miatt illik néhány szót ejteni a Niro lítium-ion akkumulátoráról is, amely 1,56 kWh teljesítményű, 33 kilogramm és a hátsó ülések alatt kapott helyet. Az akkumulátor, mivel sima hibrid hajtásról beszélünk, a jármű lassítása és fékezése során kerül feltöltésre, ebben a folyamatban részt vesz többek között az autó regeneratív fékrendszere és a villanymotorja is. Utóbbi lassításkor, illetve fékezéskor generátorként viselkedve tölti az akkumulátort, amely az energiát tárolja.A koreaiak tudománya nem állt meg egy mezei hibrid hajtásláncnál, tényleg rendesen nekidurálták magukat az alacsonyabb fogyasztás érdekében. Így kapott a Niro aerodinamikus padlólemezt és aktív hűtőzsalut. Utóbbi a hűtőrács mögé került, nagy sebességnél bezárul, így csökkenti a légellenállást, ennek köszönhetően pedig javítja a fogyasztást. Az első lökhárító két oldalán légfüggönyt alakítottak ki, amely felgyorsítja a légáramlást, míg a hátsó lökhárító aljára hosszanti bordák kerültek, mindez szintén annak érdekében történt, hogy javítsák az autó karosszériájának aerodinamikáját.

Konkrétan nem tudtuk tartósan 5,9 liter alá vinni a fogyasztást, pedig nagyon igyekeztünk. Ezt az 5,9 literes kalkulált értéket viszont olyan stabilan tudta a Niro városban és az autópályán egyaránt, hogy már arra kezdtünk gyanakodni, hogy beakadt a digitális kijelzőnk.

A karosszéria anyagfelhasználása során is a takarékosságra törekedtek, mármint ami a Niro fogyasztást illeti, így a javarészt nagy szilárdságú acél és a melegen sajtolt acél mellett helyet kapott az alumínium is, amelyből többek között a motorháztető és a csomagtartó készült annak érdekében, hogy végül 11 kilogrammal csökkenjen az autó tömege.Ilyen felvezetés után kibökhetném már végre, hogy mennyi az annyi, igaz? A katalógus szerint a 16 colos kerekeken futó Niro vegyes fogyasztása 3,8 liter 100 kilométeren, míg a 18 colos papucsokkal ez az érték felugrik 4,4 literre. Persze gondolom, nem okozunk nagy meglepetést, hogyha elmondjuk, hogy a valós felhasználás során ennél magasabb átlagos értéket mutatott a fedélzeti számítógép.Aztán a pályán rövid időre kaptunk 5,8-as és 5,7-es értékeket is, szóval megnyugodtunk. Az igazsághoz persze az is hozzá tartozik, hogy a tesztautónkon már téli gumik voltak, amely több decivel megnyomhatta a fogyasztást.

Telepakolták a Nirót okos megoldásokkal

Amikor még csak képeket nézegettem a Niróról egyáltalán nem tűnt fel, hogy a belső terének kialakításakor mennyire odatették magukat a tervezők. Az első néhány megtett kilométer után viszont alattomos, sunyi módon kezdett játékba az autó a tudatalattimmal. A minőségi anyagfelhasználás miatt jól esett a térelemeket és a műszerfalat taperolni, a látóidegeimet pedig a milliméterpontos illesztések és varrások kényeztették. Az egyetlen dolog, ami kegyetlenül az arcomba vágta mindig a felismerést, hogy nem egy kategóriával komolyabb autóban ülök, az a kormánykerék középső, kifejezetten csúnya, kopogós műanyag borítása volt. Az elején haragudtam rá, de aztán elfogadtam, mint a belső dizájn sexepiljét, mert ettől függetlenül tényleg jól esett újra és újra beülni az autóba.

Ebben az is szerepet játszhatott, hogy nem szálltak el a tervezők a digitalizáció és a konnektivitás korában, pedig amióta a Tesla ledobta az atombombát a maga 17 colos kijelzőjével, sokan beleszaladtak a késbe és olyan középkonzolokat rittyentettek az új modelljeikbe, hogy szívem szerint flexel estem volna neki a műszerfalnak, hogy ne okozzon fizikai fájdalmat a kitüremkedő, olcsó műanyag bámulása. A Nirónál erről szó sincs, a 8 colos LCD érintőképernyő, ahelyett hogy megtörné, szépen belesimul a térbe. Nyomkodásával a szokásos dolgok - navigáció, zene, telefon, stb. - érhetőek el, illetve nézhetjük, hogy éppen a jármű hajtása hogyan működik és drukkolhatunk egy virtuális fának, hogy a takarékos vezetésünknek köszönhetően teljesen kirajzolódjon a lombkoronája. Ez volt az a pontja a Nirónak egyébként, ahol azt éreztük, hogy csak hozni akarták a kötelezőt a tervezők. Más gyártó is mutatja, hogy hajt éppen a járműve, mi is megmutatjuk, más modellekben is lehet azzal szórakozni, hogy fákat rakunk ki a takarékos vezetéssel, hát mi is megcsináljuk. Tovább gondolva, valamivel feldobva viszont nem lett a történet, azt viszont el kell ismerni, hogy maga a megjelenítés szépre sikerült.

Ami nagyon tetszett, és ami nem

Az AUX és USB csatlakozó, a vezeték nélküli telefontöltő, a GPS navigáció, az adaptív sebességtartó automatika, a holttér figyelő rendszer és a parkolást segítő rendszerek sem számítanak már nagy durranásnak, ahogy a sávtartó asszisztens sem, viszont megkönnyítik a vezetést és kényelmesebbé teszik a közlekedést. Külön érdemes beszélni viszont a Niro autonóm vészfékrendszeréről, amely kamerák és radar segítségével képes felismerni, ha ütközés veszélye fenyegeti a járművet és erre figyelmezteti a vezetőt is, illetve szükség esetén magától lassítja maximális fékerővel az autót. Ráadásul a rendszernek része a gyalogosvédelem is, amely szükség esetén szintén automatikusan fékezve igyekszik megakadályozni a gázolást.A Niro futóműve nagyon rendben van, elől úgy dolgozik a McPherson-felfüggesztés, mint a kisangyal és ez a tulajdonsága a csodás hazai utakon nagy ajándék. Hát még a kormány és a vezetőülés, amelyek annyira jól állíthatóak, hogy elhatároztam, mindenképpen megemlékezem arról, milyen kényelmes üléspozíciót sikerült fognom az autóban. Arról nem is beszélve, hogy kormány- és ülésfűtés is van a Niróban, utóbbi ráadásul a hátul utazóknak is a rendelkezésére áll, ahogy a tágas utastér is.

Az első ülések műanyag hátsó borítása is jó ötlet, aminek a kisgyerekesek vehetik nagy hasznát. Ennek a megoldásnak köszönhetően ugyanis nem kapunk rögtön agyvérzést a huzat miatt, amikor a gyerek diszkréten elkezdi taposni az aktuálisan a rádióból szóló zene ütemére a háttámlát, hiszen az összekoszolt műanyagborítás pikk-pakk lemosható. És persze azoknak is hasznos lehet, akik nagyobb dolgokat szállítanának a járműben és a plusz hely miatt ledöntenék a hátsó üléssort. Alaphelyzetben egyébként egy 427 literes csomagtartó áll a rendelkezésünkre, ami nekünk szűkös volt. A csomagok elhelyezésében az ülések lehajtás viszont tényleg segít, ezt követően ugyanis akár 1 425 literes teret is nyerhetünk.

A slusszkulcs, amit a Niróhoz adtak, viszont nagyon rossz érzéseket keltett bennem. Azon túl, hogy méretében, karakterében egyáltalán nem passzolt az autóhoz, még ott virított rajta a CE jelölés is, mint valami gyerekjátékon. Nem vagyok sznob és igyekszem a slusszkulcsot mindig a zsebemben tartani, de ha közszemlére kellett volna tennem, kellemetlenül éreztem volna magam. Nagy kár érte, mert funkcióját tekintve nagyon is jól végezte a dolgát. Szeretek azzal szórakozni, hogy próbálgatom, milyen messziről működik még a jeladó, pontosan nem mértem le, de durván 90-100 méterről simán nyitotta és zárta az autót.

Mindezért mennyit kell leszurkolni?

A Kia Niro alap változata 6,99 millió forintos áron már megvásárolható, a komfort csomaggal szerelt EX változatot, amit mi is teszteltünk, viszont már 7,89 millió forintért árulják. Abban az esetben pedig, hogyha a létező összes extrát szeretnénk belepakolni az autóba, még mélyebben a zsebünkbe kell nyúlnunk. Ehhez persze azt is hozzá kell tenni, hogy a pénzünkért cserébe a Kia 7 évre vagy 150 ezer kilométerre teljes körű garanciát biztosít a Niróra is.