Átverésbiztos helyen vadászhatod le a következő autódat

Két csoportnak segítenek

Az "árvadászok" modern kincskeresők, akik bíznak benne, hogy a hirdetésben szereplő csillogó, hibátlan járművet ideális kilométeróra állással, szuper áron megvásárolhatják a kedves, középkorú hölgy tulajdonos garázsából.

Sokan találkoztak már személyesen is a használtautó-vásárlás legnagyobb gyakorlati kockázatával: valós-e a kiszemelt kocsi előélete és egyáltalán hogyan tudok erről meggyőződni, hogy a vásárlás közben és a használat alatt ne legyenek álmatlan éjszakáink. A most indult JóAutók.hu portál ezt a kockázatot igyekszik kiszűrni és ezzel segít az autókeresőknek.Halász Bertalan, az új hirdetési portál vezérigazgatója szerint saját felméréseik azt mutatják, hogy a használtautó -vásárlók négy nagy csoportra oszthatóak attitűd alapján:Halász elmondása szerint a hazai piacon most megjelenő JóAutók.hu az utóbbi két csoportnak szól. Az oldal azt ígéri, hogy mindkét csoport életét megkönnyíti a szolgáltatásuk, mivel a hirdetésekhez csatolt előélet és állapot dokumentumok miatt a hozzáértők nem fognak felesleges köröket futni a kinézett autókkal, a bizonytalan, hozzá nem értők pedig olyan megbízható kereskedések kínálatát böngészhetik, akik adott esetben 20 éve autókereskedelemmel foglalkoznak, és a következő 20 évben is ebből szeretnének megélni, azaz nem a vásárlók átverése a fő kereseti forrásuk.A néhány hete működő oldal munkatársai arra vállalkoztak, hogy ezzel a tisztességes hirdetési portállal az átverés nélküli vásárlásban segítenek az érdeklődőknek, aszakmai szerkesztőségével közösen.

De hol jön be a garancia?

A hirdetők közül azok járnak a legjobban, akik a lehető legtöbb hivatalos papírt töltik fel az eladó autóról. Az oldalon nem lehet pénzért kiemelni hirdetést. Az kerül a legjobb ajánlatok közé, aki minél több, megbízható és igazolt dokumentumot csatol autójához.

A másik lényeges, kockázatokat kiszűrő elem az új szolgáltatásnak, hogy a hirdetéseket hozzáértő szakemberek ellenőrzik: megnézik az egyedi azonosítókat, a hivatalos kilométeróra állás bejegyzéseit, a forgalmi korlátozás tényét, és minden egyes feltöltött előélet és állapotigazoló dokumentumot. Vagyis elvégzik helyettünk az aprólékos munkát.

A minősítési rendszer pedig a hirdetőkre is kiterjed. Az oldalon csak olyan kereskedőkkel találkozhatunk, akiknek a céges és szakmai háttere rendezett, és akikhez egy esetleges későbbi problémával bármikor visszatérhet a vásárló.

Jogosan merül fel a kérdés ezek után, hogy mi garantálja, hogy az új hirdetési oldalon megbízhatóbb autókkal és becsületes kereskedőkkel találkozhatnak az érdeklődők? Ezt több összetevő próbálja biztosítani:A portál annak is utánajárt, hogy ez a szolgáltatás megér-e plusz pénzt a vásárlóknak. Felméréseik szerintA kereskedők számára pedig szintén jelentkezik az előny: a részletes dokumentumok alapjánAz oldalon keresztül lebonyolított üzletek után a vásárlók értékelhetik is az adott kereskedőt, vagyis két oldalról is támaszt kaphatnak a leendő vásárlók. A frissen indult oldalon a megfelelő darabszámú értékelés eléréséhez még időnek kell eltelnie, mivel a vásárlói visszajelzések a hitelesség kedvéért csak e-mailben érkezhetnek, és csak a statisztikailag megfelelő darabszám után lesznek publikusak, hogy az egyes vélemények torzító hatásait kiküszöbölhessék. Ez minden kereskedő esetében máskor fog bekövetkezni, a nagyobbaknál hamarabb, a kisebbeknél később.Ha pedig valaki gyanús hirdetést vagy kereskedést talál, azt azonnal jelentheti a JóAutók és a Totalcar által külön erre a célra létrehozott csatornán keresztül. A Totalcar minapi cikke alapján erre volt is néhány példa, az aktív használtautó-keresők meg is találták ezeket és jelentették a portálnak és ennek meg is lett a következménye.