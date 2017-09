Az országban futó taxik negyedét le kell cserélni

A taxisok közül a fővárosban kevesebben, vidéken viszont többen hagyják az utolsó pillanatokra az év végén lejáró személytaxi-vezetői engedélyük meghosszabbítását

Ezeknél sokkal nagyobb anyagi teher is vár a következő hónapokban a taxisok egy részére, az országban futó 10 ezer taxi negyedét ugyanis le kell cserélni.

Metál Zoltán szerint az előbb felsoroltak miatt nem várható érdemi változás a taxiszolgáltatásban.

- számolt be Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke.Az uniós direktívának megfelelő magyar szabályozás szerint a taxisoknak ötévente kell megújítaniuk az engedélyüket. Ehhez le kell tenniük egy különbözeti KRESZ-vizsgát, és szakmai ismereteikről is számot kell adniuk. E kötelezettség mind a tízezer taxis vállalkozóra vonatkozik. A számukra szükséges képzések folyamatosan indulnak az országban, vidéken egyelőre kisebb az érdeklődés irántuk, mint Budapesten.A taxisoknak a vállalkozói engedélyüket is meg kell újítaniuk az év végéig. Ehhez ugyan nem kapcsolódik vizsga, de fel kell mutatni hozzá például a NAV-tól kapott nullás igazolást. Az engedély megújításához szükséges igazolásokért nem kell fizetniük, de az okmányok cseréje 11 ezer forintba, az említett KRESZ-tanfolyam és a hozzá kapcsolódó vizsga pedig 25-30 ezer forintba kerül.A jogszabály szerint a szolgáltatás csak tízévesnél fiatalabb autókkal végezhető, az előírás tehát 2500 autót érint. A csere folyamatosan zajlik - mondta Metál Zoltán. Szerinte ez a frissítés inkább a vidéki piacot érinti. Budapesten kedvezőbb a helyzet, itt alacsonyabb a taxik átlagos kora.A budapesti vállalkozók azonban így sem maradnak feladat nélkül, mert a fővárosi rendelet például szigorúbb előírásokat tartalmaz a jármű környezetterhelése kapcsán, mint a jogszabály. Így Budapesten 2018. január elejétől már csak Euro 5-ös vagy annál jobb motorral felszerelt autóval végezhető személyszállító szolgáltatás, miközben a jogszabály Euro 4-es motort ír elő. A szövetség elnöke úgy tudja, hogy az ezzel kapcsolatos autócsere is folyamatos, az utolsó negyedévre körülbelül 700 autó cseréje marad hátra. Budapesten mintegy 5300 taxi fut, ezeknek kell egy részét környezetkímélőbb motorral felszereltre váltani.